Sắc đỏ tháng Tư lan tỏa trong trường học

Những ngày cuối tháng Tư, khi cả nước hướng về Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), nhiều trường học đã chủ động tổ chức các hoạt động đa dạng, sáng tạo nhằm giáo dục lịch sử cho học sinh. Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức qua sách vở, các nhà trường đang từng bước đưa lịch sử đến gần hơn với học sinh bằng trải nghiệm thực tế, cảm xúc và sự tham gia trực tiếp.

Sân khấu đêm nhạc “MOSE 2026 - Thanh âm tự hào” tại Trường Liên cấp Nobel An Hưng rực rỡ sắc đỏ, tái hiện không khí hào hùng của tháng Tư lịch sử, thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh tham dự.

Tại Trường Liên cấp Nobel An Hưng, sự kiện âm nhạc “MOSE 2026 - THANH ÂM TỰ HÀO” trở thành điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm. Được tổ chức vào tối 23/4, chương trình mang đến một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, tái hiện tinh thần tháng Tư lịch sử thông qua âm nhạc và các hoạt động trải nghiệm. Ngay từ sớm, khuôn viên nhà trường đã rực rỡ sắc đỏ, học sinh, phụ huynh cùng tham gia check-in và theo dõi những thước phim về hành trình phát triển của hệ thống giáo dục.

Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình “MOSE 2026” góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc tới học sinh.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm mang đến chương trình nhiều ca khúc về tình yêu đất nước, vẻ đẹp của con người Việt Nam.

Điểm nổi bật của đêm nhạc là các tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước, thầy cô và tuổi học trò được dàn dựng công phu. Sự góp mặt của MC Mạnh Cường cùng các nghệ sĩ như Võ Hạ Trâm, Nguyễn Hùng và ca sĩ nhí Cao Phú Quý đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, giúp thông điệp lịch sử được truyền tải một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Thông qua hình thức nghệ thuật, học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của hòa bình, độc lập dân tộc.

Bên cạnh đó, trường còn lồng ghép giáo dục lịch sử trong các hoạt động thường kỳ. Tại buổi sinh hoạt dưới cờ tháng 4 với chủ đề “Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, những câu chuyện lịch sử được kể lại sinh động, kết hợp cùng các tiết mục văn nghệ đã giúp học sinh hiểu rõ hơn về chặng đường đấu tranh của dân tộc. Qua đó, các em thêm yêu lịch sử và biết trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay.

Ở bậc học mầm non, việc giáo dục truyền thống cũng được triển khai theo cách gần gũi, phù hợp với lứa tuổi. Trường Mầm non Vietkids đã tổ chức ngày hội thể thao “Hội khỏe măng non - Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4” với nhiều hoạt động sôi nổi. Trong không khí hào hứng, các “vận động viên nhí” tham gia thi đấu, rèn luyện thể chất và thể hiện tinh thần đồng đội. Thông qua đó, các em không chỉ được vui chơi mà còn được gieo mầm ý thức về tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc từ những trải nghiệm đầu đời.

Học sinh Trường Tiểu học, THCS & THPT Nobel School biểu diễn văn nghệ trong buổi sinh hoạt dưới cờ tháng 4 với chủ đề “Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.

Có thể thấy, điểm chung của các hoạt động là sự đổi mới trong cách tiếp cận giáo dục lịch sử. Thay vì những bài học khô khan, các trường học đã linh hoạt kết hợp giữa nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm thực tế để truyền tải giá trị lịch sử. Điều này không chỉ giúp học sinh dễ tiếp thu mà còn tạo ấn tượng sâu sắc, lâu dài.

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, việc đưa lịch sử đến gần hơn với học sinh thông qua các hoạt động sáng tạo là hướng đi cần thiết. Những chương trình như “MOSE 2026 - THANH ÂM TỰ HÀO”, sinh hoạt dưới cờ theo chủ đề hay các ngày hội thể thao không chỉ góp phần làm sống lại những dấu mốc lịch sử hào hùng, mà còn bồi đắp tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Từ những trải nghiệm đó, lịch sử không còn là những con số, sự kiện khô cứng, mà trở thành câu chuyện sống động, gần gũi – nơi mỗi học sinh đều có thể cảm nhận, tự hào và tiếp nối. Đây cũng chính là mục tiêu mà các nhà trường hướng tới trong hành trình đổi mới giáo dục, góp phần nuôi dưỡng những công dân trẻ vừa có tri thức, vừa giàu lòng yêu nước.

Phương Đỗ