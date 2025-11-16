RỐICONIC lan tỏa giá trị nghệ thuật múa rối tới thế hệ trẻ

Với cách tiếp cận sáng tạo, trẻ trung và tôn trọng giá trị truyền thống, dự án RỐICONIC do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp cùng Nhà hát Múa rối Việt Nam thực hiện đang tạo nên dấu ấn mới trong hành trình kết nối di sản với thế hệ trẻ.

Avatar dự án RỐICONIC được thiết kế theo phong cách hiện đại, trẻ trung, mang tinh thần kết nối di sản với thế hệ mới. (Ảnh: RỐICONIC)

Ngay từ những ngày đầu ra mắt, RỐICONIC đã nhanh chóng tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số. Không còn là những con rối ẩn mình sau bức màn nước, nghệ thuật múa rối được RỐICONIC kể lại bằng ngôn ngữ của truyền thông hiện đại: từ đồ họa, âm nhạc, cho đến cách dẫn chuyện đều hướng tới việc khơi dậy trí tưởng tượng và cảm xúc nơi người trẻ. Chính cách làm truyền thông tinh tế và mang đậm tính nghệ thuật ấy đã giúp RỐICONIC chạm tới công chúng theo cách mềm mại nhưng sâu sắc.

Dự án không chỉ khơi dậy niềm tự hào về di sản dân tộc mà còn mở ra hướng đi mới cho việc “trẻ hóa” nghệ thuật truyền thống bằng tinh thần sáng tạo, văn minh và tôn trọng cội nguồn.

Bạn Nghiêm Trà My, Trưởng ban Tổ chức dự án chia sẻ: “Ban Tổ chức mong muốn thổi luồng gió mới vào nghệ thuật múa rối, biến nó trở thành một phần của đời sống sáng tạo hiện đại, nơi các bạn trẻ có thể tự do cảm nhận, khám phá và thể hiện góc nhìn riêng về văn hóa dân tộc. Thông qua dự án, Rốiconic kỳ vọng kết nối di sản với thế hệ mới, để múa rối không chỉ được “bảo tồn” mà còn sống lại trong một diện mạo trẻ trung, năng động và đầy cảm hứng.”

Không chỉ dừng lại ở việc lan tỏa hình ảnh tích cực trên nền tảng số, RỐICONIC tiếp tục mở rộng không gian trải nghiệm, hướng tới việc đưa giới trẻ đến gần hơn với nghệ thuật múa rối qua workshop giao lưu và vở diễn “Âm vang đồng quê” dự kiến tổ chức vào ngày 20/12 sắp tới tại Nhà hát Múa rối Việt Nam.

Hoạt động này được kỳ vọng sẽ mang đến cho khán giả cơ hội trò chuyện cùng nghệ sĩ, tìm hiểu quy trình biểu diễn và hòa mình vào không gian sân khấu dân gian, nơi những câu chuyện mộc mạc được tái hiện bằng hơi thở hiện đại. Đây không chỉ là một buổi workshop hay buổi diễn thông thường, mà còn là cầu nối giữa người sáng tạo và công chúng, giữa nghệ thuật dân gian và đời sống hiện đại.

Nhiều bạn trẻ bày tỏ sự háo hức, sẵn sàng đến với buổi workshop kết hợp. (Ảnh: chụp màn hình)

Trong bối cảnh nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận công chúng, RỐICONIC cho thấy hiệu quả của cách tiếp cận sáng tạo: khi di sản được kể bằng ngôn ngữ của người trẻ, nó không chỉ sống lại mà còn lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Với tín hiệu tích cực ngay từ giai đoạn đầu triển khai, RỐICONIC không chỉ là một dự án truyền thông, mà là hành trình kết nối di sản và thế hệ trẻ bằng sự thấu hiểu và tình yêu văn hóa. Bằng cách tiếp cận gần gũi và sáng tạo, RỐICONIC đang góp phần giúp nghệ thuật múa rối tiếp tục “sống” trong đời sống hiện đại: vừa truyền thống, lại vừa thân thuộc với người trẻ hôm nay.

Nam Phương