Rơi máy bay tại Pháp và Ả Rập Saudi, toàn bộ người thiệt mạng

Ngày 28/6, ít nhất 11 người đã thiệt mạng sau khi một máy bay hạng nhẹ phục vụ hoạt động nhảy dù gặp nạn tại thị trấn Tomblaine, tỉnh Meurthe-et-Moselle, vùng đông bắc nước Pháp. Thông tin được giới chức địa phương xác nhận và các hãng tin Reuters, AFP đồng loạt đăng tải.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay ở đông bắc nước Pháp. Ảnh: Wion

Theo nhà chức trách, chiếc máy bay rơi chỉ ít phút sau khi cất cánh từ sân bay Nancy-Essey. Toàn bộ 11 người trên máy bay, gồm phi công, 5 huấn luyện viên và 5 học viên nhảy dù, đều không qua khỏi.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết một số người thân của các học viên có mặt tại sân bay và đã chứng kiến vụ tai nạn. Máy bay rơi xuống khu vực cách đường băng khoảng 300 mét, gần khu dân cư và một trung tâm thương mại.

Ông Yves Seguy, Tỉnh trưởng khu vực, cho biết chiếc máy bay gần như lao thẳng xuống mặt đất. Xác máy bay nằm trên một đường dành cho xe đạp. Theo ông, nếu vị trí rơi chỉ lệch vài mét, vụ việc có thể đã gây thêm thương vong cho người dân.

Một nhân chứng nói với Reuters rằng động cơ máy bay bất ngờ ngừng hoạt động khi máy bay đang lấy độ cao. Tuy nhiên, người này không quan sát thấy dấu hiệu cháy hoặc nổ trước khi tai nạn xảy ra.

Hiện nguyên nhân vụ rơi máy bay vẫn chưa được xác định. Nhà chức trách Pháp đã mở cuộc điều tra để làm rõ vụ việc, đồng thời xem xét mọi khả năng, bao gồm yếu tố kỹ thuật và điều kiện thời tiết. Một số phương tiện truyền thông địa phương cho biết chiếc máy bay được đăng ký tại Đức, song thông tin này chưa được phía Đức xác nhận.

Trực thăng thuộc tập đoàn dầu khí Saudi Aramco rơi tại Ras Tanura, thành phố ven biển ở miền Đông Ả Rập Saudi. Ảnh: Citizen Digital

Cùng ngày, một trực thăng thuộc tập đoàn dầu khí Saudi Aramco rơi tại Ras Tanura, thành phố ven biển ở miền Đông Ả Rập Saudi.

Hãng thông tấn nhà nước SPA cho hay vụ tai nạn khiến toàn bộ 14 người trên trực thăng thiệt mạng. Giới chức chưa công bố danh tính nạn nhân, loại trực thăng, hành trình bay cũng như thời điểm chính xác xảy ra vụ tai nạn. Các cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân tai nạn, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters, AFP, L'Est Républicain.