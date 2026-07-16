Rò rỉ dữ liệu liên quan nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ

Lượng lớn dữ liệu được cho là liên quan đến Nhà máy điện hạt nhân Kudankulam – cơ sở điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ đã bị phát tán trên mạng sau một vụ tấn công mạng nghi do nhóm mã độc tống tiền World Leaks thực hiện. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng Ấn Độ điều tra, trong khi nhà thầu Reliance Group xác nhận đã xảy ra sự cố rò rỉ dữ liệu một phần.

Nhà máy điện hạt nhân Kudankulam. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, World Leaks đã đăng tải trên mạng tối khoảng 19.000 tệp dữ liệu, tổng dung lượng 14,3 GB, được cho là liên quan đến dự án Kudankulam. Các tài liệu bị phát tán bao gồm bản vẽ kỹ thuật của một số hạng mục, thông tin về nhà cung cấp, hồ sơ họp, biên bản kiểm tra, đánh giá thiết bị và hợp đồng bảo hiểm. Reuters đã xem xét các tài liệu này nhưng chưa thể xác minh tính xác thực.

Reliance Group, một trong những nhà thầu của dự án, cho biết dữ liệu bị ảnh hưởng nằm trên máy chủ do nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu Yotta vận hành. Tập đoàn khẳng định đã báo cáo vụ việc với Chính phủ Ấn Độ, song không công bố chi tiết loại dữ liệu bị rò rỉ.

Theo một nguồn tin am hiểu vụ việc, Tổng công ty Điện hạt nhân Ấn Độ (NPCIL) đang phối hợp với Reliance và Đội ứng cứu khẩn cấp máy tính Ấn Độ (CERT-In) để điều tra nguyên nhân và đánh giá mức độ ảnh hưởng. Trong khi đó, Yotta cho biết đã phát hiện hoạt động bất thường trên máy chủ từ ngày 29/5 và kịp thời ngăn chặn quá trình mã hóa dữ liệu, nhưng đến cuối tháng 6 mới được Reliance thông báo về các tuyên bố đánh cắp dữ liệu từ bên thứ ba.

Rò rỉ dữ liệu liên quan nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ. Ảnh: Sangbad Pratidin.

Các tài liệu được công bố dường như không liên quan đến hệ thống lõi của lò phản ứng do Tập đoàn Rosatom của Nga cung cấp. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo những dữ liệu như sơ đồ hệ thống thông gió, làm mát, bố trí phòng điều khiển, danh sách nhà cung cấp và hồ sơ kiểm tra có thể bị các đối tượng xấu khai thác để phân tích cấu trúc hỗ trợ và chuỗi an ninh của nhà máy.

Đây là lần thứ hai Nhà máy điện hạt nhân Kudankulam bị liên hệ với một sự cố an ninh mạng. Năm 2019, phần mềm độc hại có liên quan đến một nhóm tin tặc Triều Tiên từng được phát hiện trên mạng hành chính của nhà máy, song NPCIL khi đó khẳng định các hệ thống vận hành không bị ảnh hưởng.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters