Ra quân giải tỏa toàn bộ các quán, ki-ốt bán hàng rong trên tuyến bờ biển Flamingo

Chuẩn bị cho mùa du lịch biển năm 2026, xã Hoằng Tiến (Thanh Hóa) đang siết chặt kỷ cương, triển khai đồng loạt, quyết liệt các giải pháp lập lại trật tự hành lang giao thông, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng môi trường du lịch biển Hải Tiến văn minh, an toàn.

Trước khi cưỡng chế, các tổ chức đoàn thể vận động để các hộ buôn bán nhỏ tự giác di chuyển ki-ốt bán đồ ăn vặt về nơi quy định.

Sau thời gian tuyên truyền, vận động gắn với nhiều đợt kiểm tra, xử lý, sáng 28/4, địa phương tổ chức giải tỏa dứt điểm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, hành lang tuyến biển; trọng tâm là toàn bộ các quán, ki-ốt bán hàng rong tại khu vực bờ biển Flamingo – điểm nóng vi phạm kéo dài.

Tổ công tác do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã, Trưởng Ban An toàn giao thông xã trực tiếp chỉ đạo. Huy động lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đồn Biên phòng Hoằng Trường cùng các bộ phận chuyên môn, MTTQ và các đoàn thể tham gia.

Việc giải tỏa được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Toàn bộ các quán, ki-ốt dựng trái phép trên bờ biển bị xóa bỏ, trả lại không gian thông thoáng, sạch đẹp cho bãi biển, góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch Hải Tiến theo hướng văn minh, chuyên nghiệp.

Song song với xử lý, xã Hoằng Tiến tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và các hộ kinh doanh, kiên quyết ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm.

Tuyến bờ biển sau giải tỏa các ki ốt bán hàng.

Sau đợt cao điểm, công tác kiểm tra, giám sát sẽ được duy trì thường xuyên, liên tục trong suốt mùa du lịch. Quan điểm của địa phương là xử lý triệt để, giữ vững kỷ cương, không “đánh trống bỏ dùi”, hướng tới thiết lập trật tự hành lang giao thông bền vững, xây dựng môi trường du lịch biển Hải Tiến an toàn, văn minh, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách.

Tuyết Mai (CTV)