Tăng cường giám sát phòng ngừa nguy cơ dịch Ebola xâm nhập

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên thế giới, đặc biệt là nguy cơ xuất hiện các trường hợp mắc bệnh Ebola tại một số quốc gia châu Phi, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tăng cường giám sát, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa kiểm tra đảm bảo công tác phòng chống dịch trên tàu nước ngoài cập cảng Nghi Sơn.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo và Cảng biển Nghi Sơn, công tác kiểm dịch y tế được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ đối với người, phương tiện vận tải, hàng hóa, hành lý và thuyền viên xuất nhập cảnh theo đúng quy định. Cán bộ kiểm dịch y tế thực hiện giám sát sức khỏe, khai thác thông tin dịch tễ, kiểm tra hồ sơ kiểm dịch và theo dõi sát các yếu tố nguy cơ liên quan đến các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Công tác kiểm soat dịch bệnh tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo.

Bên cạnh hoạt động kiểm dịch thường quy, Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh trên thế giới; rà soát, hoàn thiện các phương án đáp ứng đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A, đặc biệt là bệnh Ebola. Đồng thời, đơn vị bảo đảm đầy đủ trang thiết bị, hóa chất khử khuẩn và phương tiện phòng hộ cá nhân phục vụ công tác kiểm dịch tại cửa khẩu.

Công tác kiểm soát dịch bệnh được duy trì hiệu quả thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế với Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảng vụ Hàng hải và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu. Sự phối hợp này góp phần tăng cường trao đổi thông tin, giám sát và xử lý kịp thời các tình huống y tế phát sinh. Cùng với đó, hoạt động truyền thông nguy cơ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, hành khách, thuyền viên và người lao động về các biện pháp phòng, chống bệnh Ebola cũng như các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác.

Mặc dù đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh Ebola, song nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vẫn luôn tiềm ẩn trong bối cảnh giao lưu, đi lại quốc tế ngày càng gia tăng. Với phương châm “Chủ động giám sát – Phát hiện sớm – Xử lý kịp thời”, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy vai trò là tuyến phòng thủ y tế đầu tiên tại cửa khẩu, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân và giữ vững an ninh y tế trên địa bàn tỉnh.

Phạm Ngọc Trung - Hoàn Văn (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa)