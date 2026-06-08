Khen thưởng học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn đoạt Huy chương Đồng APMO 2026

Sáng 8/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa tổ chức gặp mặt, khen thưởng em Nguyễn Bảo Khánh, học sinh lớp 11 chuyên Toán 2, Trường THPT Chuyên Lam Sơn đã xuất sắc đoạt Huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Toán học châu Á -Thái Bình Dương (APMO) lần thứ 38 năm 2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa tổ chức gặp mặt, khen thưởng em Nguyễn Bảo Khánh.

Kỳ thi APMO là một trong những sân chơi học thuật uy tín dành cho học sinh THPT trong khu vực và thế giới. Thành tích mà em Nguyễn Bảo Khánh đạt được đã góp phần đưa đội tuyển Việt Nam xếp vị trí thứ 7 trong tổng số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, sau Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia và Singapore.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đỗ Đức Quế chúc mừng thành tích của em Nguyễn Bảo Khánh đạt được trên hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức. Đồng chí khẳng định đây là kết quả rất đáng ghi nhận trong bối cảnh kỳ thi có mức độ cạnh tranh cao và quy tụ nhiều đội tuyển mạnh. Thành tích của Nguyễn Bảo Khánh không chỉ là niềm tự hào của nhà trường, gia đình, mà còn tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa.

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lam Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt, khen thưởng.

Trong thời gian tới, Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị các phòng chuyên môn của Sở và Trường THPT Chuyên Lam Sơn tiếp tục quan tâm công tác phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Cùng với đó, cần chủ động tham mưu cơ chế, chính sách phù hợp để khuyến khích học sinh, giáo viên phát huy năng lực, đóng góp vào sự phát triển giáo dục của tỉnh; xây dựng Trường THPT Chuyên Lam Sơn trở thành cơ sở giáo dục mũi nhọn có chất lượng cao, uy tín trong khu vực và cả nước.

Em Nguyễn Bảo Khánh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, em Nguyễn Bảo Khánh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành GD&ĐT trong suốt quá trình học tập; sự chỉ bảo, dạy dỗ tận tình của thầy giáo Nguyễn Văn Nhiệm và các thầy cô giáo Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng hoa và quà chúc mừng em Nguyễn Bảo Khánh và thầy giáo Nguyễn Văn Nhiệm, giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Toán.

Nhân dịp này, Lãnh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã tặng hoa và quà cho thầy và trò, chúc mừng thành tích của em Nguyễn Bảo Khánh.

Linh Hương