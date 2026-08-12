Các trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc-Nam sẽ hoàn thành dịch vụ công trước 15/8

Các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam sẽ hoàn thành dịch vụ công thiết yếu trước ngày 15/8 tới đây nhằm đồng bộ với công tác thu phí đường bộ và bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dọc lưu thông dọc tuyến.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đã được đưa vào vận hành, khai thác. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp)

Nhiều yếu tố làm chậm tiến độ

Cập nhật về tình hình triển khai đầu tư, xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông, báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, theo Quyết định số 938/QĐ-BGTVT ngày 31/7/2023 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt mạng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông gồm 36 trạm dừng nghỉ.

Trong đó, 7 trạm đã hoàn thành và khai thác gồm: Hà Nội-Bắc Giang (2 trạm, Km120+200 phải tuyến, Km145+800 trái tuyến), Cầu Giẽ-Ninh Bình (một trạm, Km227 cả 2 bên), Cao Bồ-Mai Sơn (một trạm, Km269+313 trái tuyến, Km269+410 phải tuyến), La Sơn-Hòa Liên (một trạm Km1+200 trái tuyến giai đoạn 1), Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây (một trạm Km41+100 cả 2 bên), Bến Lức-Trung Lương (một trạm Km28+200 cả 2 bên).

Với 29 trạm đầu tư mới để khai thác đồng bộ trên cao tốc, trong đó có 3 trạm do địa phương là cơ quan chủ quản (gồm: Hữu Nghị-Chi Lăng, Lạng Sơn-Bắc Giang do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn là cơ quan chủ quản, Trung Lương-Mỹ Thuận do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp là cơ quan chủ quản); 2 trạm do VEC là cơ quan chủ quản (gồm: Đà Nẵng-Quảng Ngãi, Long Thành-Bến Lức); 24 trạm do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản.

Đối với 24 trạm do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản, 21 trạm gồm: Mai Sơn-Quốc lộ 45; Quốc lộ 45-Nghi Sơn; Nghi Sơn-Diễn Châu; Diễn Châu-Bãi Vọt; Hàm Nghi-Vũng Áng; Vũng Áng-Bùng; Bùng-Vạn Ninh; Vạn Ninh-Cam Lộ; Cam Lộ-La Sơn (Km36+500); Quảng Ngãi-Hoài Nhơn Km15; Quảng Ngãi-Hoài Nhơn Km77; Hoài Nhơn-Quy Nhơn; Quy Nhơn-Chí Thạnh; Vân Phong-Nha Trang; Nha Trang-Cam Lâm; Cam Lâm-Vĩnh Hảo; Vĩnh Hảo-Phan Thiết Km144; Vĩnh Hảo-Phan Thiết Km205; Phan Thiết-Dầu Giây; Cần Thơ-Hậu Giang, Hậu Giang-Cà Mau đã ký hợp đồng đầu tư xây dựng với nhà đầu tư. Ba trạm đang triển khai thủ tục đầu tư gồm: La Sơn-Hòa Liên (Km52+000), hầm Đèo Cả, Mỹ Thuận-Cần Thơ.

Đến nay, 20/21 trạm đã nhận bàn giao toàn bộ mặt bằng, còn trạm Vĩnh Hảo-Phan Thiết Km144 bàn giao được 9,076/10,86ha (đạt 83,57%) ngày 5/8, cơ bản đủ điều kiện để tổ chức thi công; phần mặt bằng còn lại địa phương sẽ hoàn thành trong tháng 8/2026. Hiện 16/21 trạm đã khai thác hoặc khai thác tạm, có dịch vụ thiết yếu, cơ bản đáp ứng nhu cầu cho lưu thông trên tuyến.

Theo ông Ngô Lâm, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, trong quá trình thực hiện, các trạm dừng nghỉ gặp khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng phần lớn bị chậm, mặc dù hiện đã cơ bản được giải quyết nhưng việc chậm giải phóng mặt bằng trước đây làm ảnh hưởng tiến độ thực hiện.

Đơn cử, mặt bằng trạm Phan Thiết-Dầu Giây chậm 15 tháng; Nha Trang-Cam Lâm chậm 14 tháng; Nghi Sơn-Diễn Châu chậm 12 tháng; Cam Lộ-La Sơn chậm 9 tháng; Quảng Ngãi-Hoài Nhơn Km15 chậm 8 tháng; Vạn Ninh-Cam Lộ chậm 6 tháng; trạm Vĩnh Hảo-Phan Thiết Km144 ký hợp đồng ngày 3/8/2024 nhưng đến ngày 5/8/2026 mới bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công).

Đặc biệt, một số trạm chậm thủ tục thu hồi khoáng sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng,... làm chậm tiến độ thi công từ 3-5 tháng.

Hai doanh nghiệp đầu tư số trạm lớn như Liên danh Petrolimex (9 trạm), Liên danh Futabuslines-Thành Hiệp Phát (5 trạm), mặc dù có thế mạnh về cung cấp xăng dầu, dịch vụ vận tải,... tuy nhiên, nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm đầu tư trạm dừng nghỉ nên triển khai thực hiện chậm, cả trong bước chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư.

Ngoài ra, có một số nguyên nhân khác như: từ tháng 9-12/2025, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, mưa lớn, liên tục và kéo dài làm việc thi công phải tạm dừng hoặc gián đoạn; một số dự án khối lượng đắp nền lớn, trong khi nguồn vật liệu của địa phương khan hiếm làm chậm tiến độ; từ đầu tháng 3/2026, do ảnh hưởng của xung đột khu vực Trung Đông, giá cả nhiên, vật liệu tăng cao, trong khi các nhà đầu tư chưa kịp thời điều chỉnh giá, hợp đồng,... nên một số nhà thầu thi công cầm chừng, ảnh hưởng tiến độ thực hiện.

Sẽ xử lý nhà đầu tư vi phạm hợp đồng

Khẳng định đã thường xuyên kiểm tra, làm việc để kiểm điểm, đôn đốc tiến độ cụ thể đối với từng nhà đầu tư, ông Ngô Lâm cho biết với 4 trạm (gồm: Diễn Châu-Bãi Vọt, Quảng Ngãi-Hoài Nhơn Km77, Hoài Nhơn-Quy Nhơn, Cam Lâm-Vĩnh Hảo) chưa hoàn thành công trình dịch vụ công, nhà đầu tư đã tăng cường xe máy, thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình dịch vụ công trước ngày 15/8/2026.

Trong thời gian tới, Cục Đường bộ tiếp tục làm việc với địa phương để bàn giao phần mặt bằng còn lại tại trạm Vĩnh Hảo-Phan Thiết Km144+560 và hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất tại trạm Cần Thơ-Hậu Giang Km45+000 và Hậu Giang-Cà Mau Km100+200 đáp ứng tiến độ dự án.

Đối với các trạm chưa đưa vào khai thác, Cục Đường bộ tiếp tục kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện hàng ngày; đôn đốc nhà đầu tư tăng cường nguồn lực, bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình dịch vụ công thiết yếu, đưa vào khai thác trước 15/8/2026; hoàn thành toàn bộ trạm trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng; tăng cường kiểm tra việc thực hiện của nhà đầu tư nhằm đảm bảo chất lượng công trình.

Với các trạm đã đưa vào khai thác dịch vụ công, ngoài việc đảm bảo tiến độ hoàn thành toàn bộ trạm theo hợp đồng, các nhà đầu tư phải tăng cường công tác quản lý vận hành khai thác, phối hợp với lực lượng chức năng xử lý kịp thời các phát sinh trong quá trình khai thác.

“Đối với các trạm vi phạm hợp đồng, Cục Đường bộ kiên quyết xử lý trách nhiệm nhà đầu tư, yêu cầu cam kết và có thời hạn khắc phục; trường hợp tiếp tục vi phạm, không có giải pháp khắc phục sẽ giảm trừ thời gian kinh doanh, vận hành khai thác trạm hoặc xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định,” ông Lâm nhấn mạnh.

Về hệ thống trạm sạc điện, cơ quan này cam kết đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống trạm sạc điện tại 21 trạm trên cao tốc Bắc-Nam, bảo đảm hoàn thành đồng bộ khi đưa vào khai thác.

Đối với các trạm dừng nghỉ hiện hữu trên các tuyến cao tốc trước đây, Cục sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương và doanh nghiệp đang kinh doanh trạm để yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hệ thống trạm sạc điện bảo đảm đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia./.

Theo TTXVN