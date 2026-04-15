Ra mắt mô hình "Dân vận khéo" tặng thẻ bảo trợ học sinh nghèo

Sáng 15/4, Hội Chữ thập đỏ phường Sầm Sơn tổ chức lễ ra mắt mô hình “Dân vận khéo” tặng thẻ bảo trợ kinh phí học tập cho học sinh mồ côi, nghèo, học giỏi; phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi nhận thẻ bảo trợ.

Mô hình được triển khai nhằm cụ thể hóa phong trào “Người tốt, việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, gắn với cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Qua đó, huy động các tổ chức, cá nhân cùng chung tay hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập, góp phần thiết thực trong đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn phường.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Tại buổi lễ, Hội Chữ thập đỏ phường Sầm Sơn đã trao 10 thẻ bảo trợ kinh phí học tập hằng tháng cho 10 học sinh mồ côi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có thành tích học tập tốt. Các em được hỗ trợ đến khi hoàn thành chương trình Đại học, với tổng kinh phí thực hiện lên tới hơn 520 triệu đồng.

Cùng với đó, 6 học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn cũng được trao tặng các trang thiết bị thiết yếu như bàn ghế, giường, chiếu... giúp cải thiện môi trường học tập, sinh hoạt với trị giá 10 triệu đồng.

Học sinh nghèo học giỏi nhận hỗ trợ trang thiết bị

Tổng kinh phí hỗ trợ do Hội Chữ thập đỏ phường Sầm Sơn vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ như: Cộng đồng 5k Thanh Hóa, Nhà thuốc – tiêm chủng FPT Long Châu Sầm Sơn, Ông Dương Văn Lực – Giám đốc Công ty TNHH đồ chơi trẻ em Ngôi sao xanh...

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao giấy ghi nhận tấm lòng vàng cho các nhà tài trợ.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao ghi nhận tấm lòng của các nhà tài trợ; Hội Chữ thập đỏ phường Sầm Sơn đã phát động Tháng Nhân đạo năm 2026, kêu gọi các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân tiếp tục chung tay thực hiện các hoạt động nhân đạo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thùy Linh