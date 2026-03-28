Ra mắt CLB STEM Trần Mai Ninh

Sáng 28/3, Trường THCS Trần Mai Ninh tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ (CLB) STEM Trần Mai Ninh nhằm tạo môi trường học tập, trải nghiệm, phát triển năng lực sáng tạo, nghiên cứu khoa học cho học sinh.

Các em học sinh tham gia CLB trải nghiệm hoạt động điều khiển robot.

CLB STEM Trần Mai Ninh được thành lập với mục tiêu trang bị cho học sinh những kỹ năng thiết yếu trong thời đại mới, gồm tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, giao tiếp, hợp tác và ứng dụng khoa học – công nghệ thông qua các hoạt động trải nghiệm, thực hành và học tập theo mô hình STEM.

CLB được tổ chức theo 5 nhóm hoạt động trọng tâm gồm: Robotics; Lập trình; Thí nghiệm khoa học; Chế tạo kỹ thuật và Nghiên cứu khoa học học sinh.

Thầy giáo Dương Lê Hoàn, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Mai Ninh phát biểu tại lễ ra mắt CLB.

Phát biểu tại Lễ ra mắt CLB, thầy giáo Dương Lê Hoàn, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Mai Ninh nhấn mạnh: “Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, giáo dục không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức mà còn phải giúp học sinh hình thành tư duy khoa học, khả năng sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề trong thực tiễn. Việc xây dựng và phát triển CLB STEM Trần Mai Ninh sẽ tạo không gian học tập trải nghiệm, khơi nguồn sáng tạo, là môi trường để học sinh nghiên cứu, thử nghiệm và hiện thực hóa những ý tưởng khoa học, phát triển các kỹ năng về công nghệ và lập trình... Thông qua hoạt động của CLB STEM, nhiều ý tưởng sáng tạo của học sinh sẽ được hình thành và phát triển, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và khẳng định vị thế của nhà trường trong phong trào nghiên cứu khoa học học sinh".

Ra mắt Ban chủ nhiệm CLB STEM Trần Mai Ninh.

Tại chương trình đã thông qua mục tiêu, định hướng hoạt động của CLB, công bố quyết định thành lập CLB, ra mắt Ban chủ nhiệm và thành viên CLB.

Nhân dịp này, các em học sinh tham gia CLB đã trực tiếp trải nghiệm các hoạt động sinh động như lắp ráp, điều khiển robot, thực hành mạch điện đơn giản, lập trình trò chơi trên nền tảng Scratch, thực hiện một số thí nghiệm khoa học an toàn, sáng tạo, thiết kế và chế tạo mô hình kỹ thuật gắn với thực tiễn...

Linh Hương