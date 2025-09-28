Quyết liệt cải cách hành chính - Hướng tới chính quyền số hiện đại

Với quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, trong 5 năm qua (2021-2025) Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), tạo bước chuyển mạnh mẽ trong cung cấp dịch vụ công và cải thiện môi trường đầu tư.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiệu Hóa phục vụ người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Khâu đột phá tạo động lực phát triển

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tỉnh Thanh Hóa đã xác định CCHC là khâu đột phá để tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn. Từ năm 2021 đến tháng 3/2025, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành trên 170 văn bản chỉ đạo điều hành công tác CCHC. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, như: hoàn thiện thể chế; rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách về hỗ trợ, ưu đãi, thu hút đầu tư; đất đai; xây dựng...

Căn cứ chỉ đạo của tỉnh, 100% sở, ban, ngành, địa phương đã ban hành kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025, tạo sự thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Trong giai đoạn này, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 366 văn bản quy phạm pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như đất đai, giao thông, giáo dục, các chính sách hỗ trợ xã hội. Đáng chú ý, 100% văn bản đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật quốc gia ngay sau khi ban hành. Công tác kiểm tra, rà soát văn bản cũng được thực hiện định kỳ, nghiêm túc. Sở Tư pháp phối hợp Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra gần 15.000 văn bản, đảm bảo 100% văn bản đạt yêu cầu về thể thức, căn cứ, thẩm quyền và nội dung. Tỉnh tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách về ưu đãi, hỗ trợ thu hút đầu tư như quy định đấu giá quyền sử dụng đất, quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, phân cấp thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng...

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), trong giai đoạn này Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 403 quyết định công bố TTHC với 4.426 thủ tục, trong đó có 964 thủ tục mới ban hành, 2.543 thủ tục được sửa đổi bổ sung, chuẩn hóa và 937 thủ tục bị bãi bỏ do hết hiệu lực. Đặc biệt, việc rà soát, đơn giản hóa TTHC đạt kết quả tích cực với tỷ lệ cắt giảm chi phí tuân thủ đạt 63,55%, vượt chỉ tiêu đề ra. Từ 2021-2024, tổng chi phí tuân thủ TTHC được giảm từ 78,76 tỷ đồng/năm xuống còn 28,71 tỷ đồng/năm, tiết kiệm hơn 50 tỷ đồng/năm cho người dân và doanh nghiệp.

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đang cung cấp 1.782 dịch vụ công trực tuyến (881 dịch vụ công trực tuyến một phần và 901 dịch vụ công trực tuyến toàn trình); tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,51%; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 93,13%. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 96,84%.

Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 98,99%, tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử đạt 99,22% và tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa đạt 76,78%.

Thực tế tại cơ sở cũng cho thấy những chuyển biến tích cực này. Xã Triệu Sơn đã niêm yết công khai 399 TTHC thuộc thẩm quyền. Tính đến tháng 8/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận và giải quyết hơn 1.500 hồ sơ với tỷ lệ nộp trực tuyến hơn 50%, 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn. Tương tự, xã Tam Lư cũng thể hiện hiệu quả rõ rệt. Từ ngày 1/7 đến 15/8/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 64 hồ sơ với tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 100%. Đồng thời, xã đã kết hợp CCHC với phát triển kinh tế - xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 26,43% năm 2020 xuống còn 5,75% năm 2025.

Số hóa toàn diện, xây dựng chính quyền không giấy tờ

Song song với việc cải cách TTHC, Thanh Hóa đã đẩy mạnh chuyển đổi số như một nhiệm vụ trọng tâm để hiện đại hóa bộ máy hành chính. Chuyển đổi số được tỉnh triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực. Hạ tầng viễn thông được đầu tư mạnh mẽ với 9.433 trạm BTS phủ sóng 99,66% thôn, bản. Nền tảng chia sẻ, tích hợp nội tỉnh LGSP đã kết nối 11 dịch vụ nội tỉnh và 15 dịch vụ bên ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan. Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TDoffice) đã được triển khai 100% các cơ quan Nhà nước từ tỉnh đến xã với 19.165 tài khoản được tạo lập.

Chuyển đổi số không chỉ diễn ra trong khu vực công mà còn được mở rộng ra toàn xã hội. 100% doanh nghiệp và hộ kinh doanh đã sử dụng hóa đơn điện tử. Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số đã hỗ trợ 5.550 doanh nghiệp đạt mức độ chuyển đổi số theo quy định.

Những nỗ lực CCHC của tỉnh đã được ghi nhận khi Thanh Hóa đạt vị trí thứ 3 cả nước về bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 97%. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong triển khai các nhiệm vụ được giao.

Trong lĩnh vực xã hội, tỉnh đã thực hiện 100% chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Công tác khám, chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chip tích hợp bảo hiểm y tế được triển khai tại 669/669 cơ sở y tế trên địa bàn. Tỉnh đã thu nhận 3.523.532 hồ sơ căn cước công dân và kích hoạt thành công 2.549.469 tài khoản định danh điện tử, tạo cơ sở để phát triển hệ sinh thái công dân số.

Tuy nhiên, công tác CCHC vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: Một số xã, phường hiện vẫn sử dụng máy tính cũ, cấu hình thấp, phiên bản hệ điều hành cũ nên khi cài đặt các ứng dụng không tương thích. Một số phần mềm do các cơ quan Trung ương triển khai còn chưa trơn tru, hay gặp lỗi ký số. Còn 13 thôn, bản chưa được phủ sóng Internet băng thông rộng di động, chủ yếu tập trung ở các huyện miền núi xa...

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ CCHC. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển sang phát triển chính quyền số. Tỉnh sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các hoạt động quản lý, điều hành, hướng tới mục tiêu các cơ quan Nhà nước làm việc không sử dụng giấy tờ.

CCHC là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Với những kết quả đã đạt được, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc đổi mới, hiện đại hóa nền hành chính, phục vụ tốt hơn Nhân dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Ngân Hà