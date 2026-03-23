Quỹ tín dụng nhân dân Thọ Lập thông báo

Quỹ tín dụng nhân dân Thọ Lập thông báo sửa đổi nội dung giấy phép hoạt động

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và Luật sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-KV7 ngày 09/3/2026 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 7 “về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Thọ Lập”;

Quỹ tín dụng nhân dân Thọ Lập (Địa chỉ: Thôn 3 Phúc Bồi, xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hoá) thông báo sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động số 28/NH-GP ngày 18/03/2003 của Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Tỉnh Thanh Hóa cấp cho Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Thọ Lập như sau:

Sửa đổi vốn điều lệ tại mục 3: Vốn điều lệ của QTDNDThọ Lập là 5.581.400.000 đồng (Năm tỷ, năm trăm tám mươi mốt triệu, bốn trăm nghìn đồng).

Quỹ tín dụng nhân dân Thọ Lập cam kết thông tin thông báo trên đây là chính xác, đúng sự thật; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phạm Thị Hoàn