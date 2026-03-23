Quỹ tín dụng nhân dân Lam Sơn thông báo sửa đổi nội dung giấy phép hoạt động

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung 2025 số 96/2025/QH15 ngày 27/06/2025 có hiệu lực từ ngày 15/10/2025;

- Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-KV7 ngày 05/03/2026 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 7 “về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Lam Sơn”;

Quỹ tín dụng nhân dân Lam Sơn (Địa chỉ: thôn Phúc Lâm, xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hoá) thông báo sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động số 20/NH-GP ngày 18/03/2003 của Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Tỉnh Thanh Hóa cấp cho Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Lam Sơn như sau:

Sửa đổi vốn điều lệ tại mục 3: Vốn điều lệ của QTDND Lam Sơn là 5.303.800.000 đồng (Bằng chữ : Năm tỷ, ba trăm linh ba triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn)

Quỹ tín dụng nhân dân Lam Sơn cam kết thông tin thông báo trên đây là chính xác, đúng sự thật; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo.

Nguyễn Minh Đức