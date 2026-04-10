Quốc hội Venezuela thông qua luật khai khoáng mới

Quốc hội Venezuela đã nhất trí thông qua một đạo luật cải cách lĩnh vực khai khoáng, được kỳ vọng sẽ mở rộng thu hút đầu tư tư nhân và nước ngoài, trong bối cảnh chính phủ nước này thúc đẩy các biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh và ổn định kinh tế.

Quốc hội Venezuela thông qua luật khai khoáng mới nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Ảnh: Reuters.

Luật gồm 137 điều, bãi bỏ các quy định khai khoáng ban hành trước đó vào các năm 1999 và 2015, đồng thời thiết lập khuôn khổ pháp lý mới cho hoạt động khai thác khoáng sản trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân hoặc liên danh được phép tham gia khai thác vàng và các loại “khoáng sản chiến lược”.

Các hợp đồng nhượng quyền khai thác có thời hạn tối đa 30 năm và có thể được gia hạn hai lần, mỗi lần 10 năm. Nhà nước Venezuela tiếp tục khẳng định quyền sở hữu đối với tài nguyên khoáng sản, trong khi các tranh chấp có thể được giải quyết thông qua trọng tài.

Luật mới cũng quy định Ngân hàng Trung ương Venezuela chịu trách nhiệm quản lý hoạt động bán vàng, đồng thời thiết lập cơ chế thuế gồm phí bản quyền lên tới 13% giá trị sản lượng khoáng sản và thuế tối đa 6% đối với các hoạt động khai thác sơ cấp.

Luật khai thác khoáng sản mới của Venezuela nhằm mục đích vực dậy nền kinh tế đang gặp khó khăn của đất nước bằng cách thu hút đầu tư nước ngoài vào các khu vực giàu khoáng sản. Ảnh: New Haven Today.

Việc thông qua luật diễn ra trong bối cảnh Venezuela tiếp tục tìm kiếm nguồn vốn đầu tư nước ngoài để phục hồi nền kinh tế. Một số ý kiến trong giới doanh nghiệp cho rằng việc cải cách là cần thiết nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng khoáng sản, đặc biệt là đất hiếm, song cũng nhấn mạnh cần sớm hoàn thiện cơ chế cấp phép và bảo đảm tính ổn định của chính sách.

Trước đó, Mỹ đã cấp phép cho một số giao dịch liên quan đến vàng có nguồn gốc từ Venezuela và với công ty khai khoáng nhà nước Minerven cùng các công ty con, kèm điều kiện các hợp đồng phải tuân theo luật pháp Mỹ.

Hiện Venezuela vẫn đang đối mặt với nghĩa vụ thanh toán hàng tỷ USD liên quan đến các tranh chấp và bồi thường phát sinh từ các đợt quốc hữu hóa trong những thập niên trước, bao gồm với một số tập đoàn khai khoáng quốc tế. Luật khai khoáng mới sẽ được chuyển tới Tòa án Tối cao Venezuela để xem xét tính hợp hiến trước khi chính thức có hiệu lực.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Reuters.