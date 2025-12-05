Hotline: 0822.173.636   |

Thời sự

Quốc hội thảo luận chương trình mục tiêu quốc gia, biểu quyết 3 luật quan trọng

Hôm nay Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo kế hoạch làm việc của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng nay, 5/12, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Phiên thảo luận sẽ được truyền trình trực tiếp.

Buổi chiều, từ 14 giờ đến 16 giờ, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Tổng Thanh tra Chính phủ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 16 giờ đến 17 giờ 30, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Toà án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu./.

Theo Vietnam+

