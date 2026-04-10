Quốc hội Mỹ chia rẽ về quyền hạn quân sự liên quan Iran

Những diễn biến liên quan đến Iran không chỉ làm gia tăng sức ép đối ngoại đối với Mỹ mà còn châm ngòi cho một cuộc tranh luận gay gắt ngay tại Washington về quyền lực chiến tranh, phơi bày các bất đồng ngày càng sâu sắc trong nội bộ chính trường.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries kêu gọi triệu tập lại Hạ viện để bỏ phiếu đối với nghị quyết nhằm chấm dứt lâu dài xung đột tại Trung Đông. Ảnh: Reuters.

Ngày 9/4, các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã ngăn chặn nỗ lực của phe Dân chủ nhằm hạn chế quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc triển khai các hoạt động quân sự liên quan đến Iran. Động thái này phản ánh sự bất đồng ngày càng rõ trong Quốc hội về vai trò giám sát đối với quyền lực hành pháp.

Đề xuất do lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries đưa ra dưới hình thức nghị quyết về quyền chiến tranh theo thủ tục “đồng thuận tuyệt đối”, cho phép bỏ qua bỏ phiếu ghi danh nếu không có phản đối. Tuy nhiên, đề xuất đã không được thông qua do vấp phải phản đối từ phía điều hành phiên họp.

Dù mang tính thủ tục và chưa dẫn tới bỏ phiếu chính thức, diễn biến này cho thấy khác biệt sâu sắc giữa hai đảng về mức độ kiểm soát các hoạt động quân sự ở nước ngoài. Phe Dân chủ cho rằng lệnh ngừng bắn tạm thời là chưa đủ và kêu gọi chấm dứt can dự quân sự, trong khi phe Cộng hòa nhìn chung không ủng hộ việc hạn chế quyền của Tổng thống.

Hai tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN-72) của Hải quân Mỹ, tham gia chiến dịch “Operation Epic Fury” nhằm vào Iran từ một địa điểm không được tiết lộ ngày 3/3/2026. Ảnh: Reuters.

Không chỉ tại Quốc hội, các bất đồng cũng lan rộng trong nội bộ phe bảo thủ. Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích một số bình luận viên có ảnh hưởng sau khi những người này công khai phản đối chính sách của chính quyền liên quan đến Iran. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông công kích các nhân vật như Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens và Alex Jones.

Các ý kiến chỉ trích cho rằng chính quyền không nhất quán với cam kết hạn chế can dự quân sự trước đây, đồng thời đặt ra những nghi vấn về các yếu tố tác động tới quyết sách của Washington. Dù vậy, phần lớn các nhân vật này từng ủng hộ phong trào “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Giới phân tích nhận định những diễn biến trên phản ánh sự phân hóa ngày càng rõ trong chính trường Mỹ, không chỉ giữa hai đảng mà còn trong nội bộ phe bảo thủ, qua đó có thể ảnh hưởng đáng kể đến cục diện chính trị trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.