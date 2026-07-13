Quốc hội mới của Syria họp phiên đầu tiên kể từ khi cựu Tổng thống Assad bị lật đổ

Quốc hội Syria ngày 12/7 đã tổ chức phiên họp đầu tiên kể từ khi chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ cuối năm 2024, đánh dấu bước tiến mới trong tiến trình chuyển tiếp chính trị và khôi phục hoạt động lập pháp tại quốc gia Trung Đông này.

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Quốc hội mới của Syria tổ chức phiên họp đầu tiên kể từ khi cựu Tổng thống Assad bị lật đổ. Ảnh: AP.

Tại phiên họp, toàn bộ các nghị sĩ đã tuyên thệ nhậm chức trước Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa, trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh lãnh đạo Quốc hội. Kết quả, ông Abdul Hamid al-Awak được bầu giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội, cùng với hai Phó Chủ tịch và một Tổng Thư ký. Theo Hãng thông tấn quốc gia Syria (SANA), ông Abdul Hamid al-Awak là thành viên Ủy ban soạn thảo Tuyên bố Hiến pháp, từng giữ chức thẩm phán cố vấn tại Bộ Tư pháp Syria trong giai đoạn 1998-2014.

Phát biểu trong phiên khai mạc, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa nhấn mạnh rằng Syria đang hướng tới mục tiêu củng cố các thể chế nhà nước và thúc đẩy tiến trình tái thiết quốc gia. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trước các nghị sĩ, Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa nhấn mạnh rằng Syria đang hướng tới mục tiêu củng cố các thể chế nhà nước và thúc đẩy tiến trình tái thiết quốc gia.

Quốc hội Syria gồm 210 ghế, trong đó hai phần ba số nghị sĩ được lựa chọn thông qua các hội đồng cử tri khu vực, còn một phần ba do Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa trực tiếp bổ nhiệm. Ngày 1/7 vừa qua, Ủy ban Cấp cao phụ trách bầu cử Quốc hội đã công bố danh sách 70 nghị sĩ do Tổng thống bổ nhiệm, qua đó hoàn tất việc xác nhận toàn bộ thành phần Quốc hội mới.

Theo quy định của giai đoạn chuyển tiếp, Quốc hội mới sẽ hoạt động trong thời hạn 30 tháng, đồng thời đảm nhiệm việc xây dựng và thông qua các đạo luật mới cũng như chuẩn bị cho các cuộc bầu cử trong tương lai.

Việc Quốc hội Syria triệu tập phiên họp đầu tiên được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình khôi phục bộ máy nhà nước sau nhiều năm xung đột. Syria đang từng bước tái thiết đất nước sau hơn một thập kỷ nội chiến khiến khoảng 500.000 người thiệt mạng và để lại những tổn thất nặng nề về kinh tế, xã hội.

Thanh Vân

Nguồn: AP, Tân Hoa Xã.