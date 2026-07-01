Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn Thủ tướng mới

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Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua nghị quyết phê chuẩn bà Han Seong-sook giữ cương vị Thủ tướng, qua đó hoàn tất việc bổ nhiệm người đứng đầu Chính phủ thứ hai dưới thời Tổng thống Lee Jae-myung.

Chủ tịch Baek Hye-ryeon báo cáo về quá trình thẩm tra dự luật phê chuẩn bổ nhiệm ứng viên Thủ tướng Han Seong-sook tại phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 30/6. Ảnh: Yonhap.

Bà Han trở thành nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử lập hiến của Hàn Quốc, sau bà Han Myeong-sook vào năm 2006. Bà cũng là nữ Thủ tướng đầu tiên xuất thân từ khu vực doanh nghiệp.

Từng giữ cương vị Tổng Giám đốc của Naver, bà Han được kỳ vọng sẽ phát huy kinh nghiệm quản lý để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời hỗ trợ phục hồi kinh tế và cải thiện đời sống người dân.

Phát biểu sau khi được Quốc hội phê chuẩn, bà Han khẳng định sẽ tăng cường phối hợp với Quốc hội, thúc đẩy hợp tác giữa các đảng phái và nỗ lực phục vụ lợi ích của người dân.

Bà Han nhiều lần nhấn mạnh phục hồi kinh tế và cải thiện dân sinh sẽ là ưu tiên hàng đầu, đồng thời cam kết chuyển hóa những kết quả điều hành của Chính phủ thành những thay đổi thiết thực để người dân có thể cảm nhận rõ hơn.

TânThủ tướng Hàn Quốc Han Seong-sook. Ảnh: Yonhap.

Trước khi được đề cử giữ cương vị Thủ tướng, bà Han từng đảm nhiệm chức Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp, nơi bà thúc đẩy các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sản xuất thông minh. Những kinh nghiệm này được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ Chính phủ triển khai chiến lược phát triển AI và thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo.

Bà Han cũng cam kết bảo đảm quá trình chuyển đổi kinh tế diễn ra theo hướng bao trùm hơn thông qua tăng cường đầu tư cho an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và người lao động chịu tác động trong quá trình chuyển đổi.

Trên cương vị Thủ tướng, bà Han sẽ hỗ trợ Tổng thống Lee Jae-myung trong điều hành nội các, triển khai chiến lược quốc gia về AI và các chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Bên cạnh mục tiêu phục hồi kinh tế, một trong những nhiệm vụ quan trọng của bà là tăng cường phối hợp giữa các đảng nhằm tạo đồng thuận trong quá trình điều hành đất nước.

Thanh Hằng

Nguồn: Yonhap.