Quang Hải tỏa sáng đưa CAHN lên đỉnh V.League; Flick chỉ trích tuyển Tây Ban Nha ép Yamal nén đau thi đấu

Quang Hải tỏa sáng đưa CAHN lên đỉnh V.League, Công an TP HCM hòa Nam Định; CAHN mất tiền đạo quan trọng trước thềm AFC Champions League Two; Hojlund và Garnacho cùng tỏa sáng sau khi rời MU... là những tin chính có trong bản tin thể thao tổng hợp sáng nay (14/9).

Tối 13/9, Nguyễn Quang Hải trở thành điểm sáng trong chiến thắng 2-1 của CLB Công an Hà Nội trước Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy. Phút 64, anh mở tỷ số bằng cú cứa lòng đẹp mắt, trước khi kiến tạo cho đồng đội Leo Artur nhân đôi cách biệt.

Quang Hải ghi bàn mở ra chiến thắng cho CAHN (Ảnh: Vietnamnet).

Dù Hải Phòng nỗ lực vùng lên và có bàn rút ngắn ở phút bù giờ do công của Bùi Tiến Dụng, CAHN vẫn giữ vững chiến thắng. Kết quả này giúp thầy trò HLV Mano Polking có 10 điểm sau 4 trận, tạm chiếm ngôi đầu bảng V.League từ tay Ninh Bình.

Ở trận đấu cùng giờ, CA TP HCM và Nam Định hòa 0-0 trên sân Thống Nhất. Trận đấu diễn ra căng thẳng trong điều kiện sân trơn bóng ướt, nhiều cơ hội được tạo ra nhưng đều bị bỏ lỡ.

Công an TP HCM và Nam Định bất phân thắng bại trên sân Thống Nhất (Ảnh: Đ.C).

Tiến Linh, Raphael Utzig bên phía đội chủ nhà hay Tô Văn Vĩ của Nam Định đều không thể tận dụng, trong khi thủ môn Nguyên Mạnh và Patrik Lê Giang liên tục cứu thua. Kết quả hòa khiến Nam Định tiếp tục gặp khó trên hàng công, còn Công an TP HCM duy trì sự ổn định.

Hojlund và Garnacho cùng tỏa sáng sau khi rời MU

Rạng sáng 14/9, Rasmus Hojlund ra mắt CĐV Serie A và ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của Napoli trước Fiorentina. Cựu tiền đạo MU thể hiện tốc độ, sức mạnh và khả năng dứt điểm sắc bén để đánh bại thủ thành David De Gea, nâng thành tích lên 2 bàn sau 2 trận liên tiếp cho CLB và tuyển Đan Mạch.

Cùng trận này, Kevin De Bruyne ghi dấu ấn với bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền, tiếp tục phong độ ấn tượng khi đã góp công vào 6 bàn sau 5 trận gần nhất. Napoli vươn lên ngôi đầu Serie A với 9 điểm, hơn Juventus về hiệu số.

Hojlund nhanh chóng ghi bàn khi trở về Italy thi đấu.

Garnacho hòa nhập nhanh với Chelsea.

Tại Ngoại hạng Anh, Alejandro Garnacho có màn ra mắt Chelsea trong trận hòa 2-2 trước Brentford. Chỉ 5 phút sau khi vào sân, anh tạo áp lực khiến đối thủ phản lưới, giúp Moises Caicedo ghi bàn. Dù suýt trở thành người hùng với pha kiến tạo cuối trận, Garnacho cùng Chelsea phải chấp nhận chia điểm, tạm đứng ngoài nhóm dẫn đầu.

Juventus hạ Inter trong trận derby Italy điên rồ

Juventus đánh bại Inter 4-3 ở vòng 3 Serie A trong một trận derby Italy đầy kịch tính với 7 bàn thắng. Trận đấu chứng kiến những siêu phẩm sút xa và màn tỏa sáng của anh em nhà Thuram khi Marcus ghi bàn cho Inter còn Khephren lập công cho Juventus.

Tiền vệ Vasilije Adzic ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số 4-3 cho Juventus trước Inter ở vòng 3 Serie A . (Ảnh: Reuters)

Lloyd Kelly và Kenan Yildiz giúp đội chủ nhà dẫn trước, nhưng Hakan Calhanoglu lập cú đúp để gỡ hòa, trước khi Marcus Thuram đưa Inter vượt lên. Niềm vui của Inter không kéo dài khi Khephren đánh đầu quân bình tỷ số 3-3.

Cao trào đến ở phút bù giờ, khi Vasilije Adzic tung cú sút xa ngoạn mục từ hơn 30m, ấn định chiến thắng 4-3 cho Juventus. Dù Inter phản ứng vì cho rằng có lỗi trước đó, VAR vẫn công nhận bàn thắng. Với kết quả này, Juventus duy trì mạch toàn thắng và nuôi hy vọng giành scudetto sau 5 năm, trong khi Inter tiếp tục khủng hoảng với 2 thất bại liên tiếp.

Flick chỉ trích tuyển Tây Ban Nha ép Yamal nén đau thi đấu

HLV Hansi Flick lên tiếng chỉ trích cách tuyển Tây Ban Nha sử dụng Lamine Yamal tại vòng loại World Cup 2026, khi để cầu thủ 18 tuổi thi đấu hơn 70 phút mỗi trận dù đang đau háng và chỉ có thể ra sân nhờ thuốc giảm đau.

HLV Hansi Flick trách Luis de la Fuente lạm dụng Lamine Yamal. (Ảnh: BeIN Sports)

Ông cho rằng việc này khiến Yamal quá tải và nay phải nghỉ trận gặp Valencia, thậm chí bỏ ngỏ khả năng dự trận mở màn Champions League gặp Newcastle. Tài năng trẻ của Barca vốn đang có phong độ ấn tượng với 2 bàn thắng và 5 kiến tạo từ đầu mùa. Flick cũng bày tỏ thất vọng khi gần như không có sự trao đổi trực tiếp với HLV Tây Ban Nha Luis de la Fuente.

Ngoài Yamal, Barca còn mất Frenkie de Jong, Gavi và Balde vì chấn thương, nhưng đón tin vui khi Marc Bernal trở lại. Trận gặp Valencia sẽ diễn ra trên sân Johan Cruyff 6.000 chỗ, còn cựu tiền vệ Thiago Alcantara tái xuất Barca trong vai trò trợ lý cho Flick.

Tin vắn nổi bật: - CLB Công an Hà Nội mất tiền đạo chủ lực Alan Grafite vì chấn thương bắp chân trước trận ra quân AFC Champions League Two gặp Beijing Guoan ngày 18/9. Dù thiếu hụt lực lượng, HLV Mano Polking vẫn tin đội bóng có thể tạo bất ngờ nhờ phong độ và tinh thần hưng phấn. - Nguyễn Thùy Linh (hạng 18 thế giới) vượt qua Kim Min Ji (Hàn Quốc, hạng 123) với tỷ số 2-0 (21-19, 21-16) tại bán kết, giành quyền vào chung kết đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025, gặp Cai Yan Yan hoặc Ashmita Chaliha. - Bốn đội vào bán kết Giải futsal U20 quốc gia 2025 đã lộ diện sau lượt trận thứ tư: Thái Sơn Nam, Sài Gòn Titans, Tân Hiệp Hưng và Thái Sơn Bắc. Trong đó, Tân Hiệp Hưng toàn thắng, nổi lên ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

