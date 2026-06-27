Quảng bá hình ảnh Cổ Lũng để phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng

Sáng 27/6, xã Cổ Lũng tổ chức khai mạc “Ngày hội quảng bá du lịch xã Cổ Lũng lần thứ nhất, năm 2026”.

Các đại biểu dự lễ khai mạc “Ngày hội quảng bá du lịch xã Cổ Lũng lần thứ nhất, năm 2026”.

Xã Cổ Lũng, tỉnh Thanh Hóa là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa cùng nét đẹp riêng về cảnh quan thiên nhiên. Phát huy những tiềm năng sẵn có, địa phương đã định hướng việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay.

Khua luống, nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc xã Cổ Lũng.

Lãnh đạo xã Cổ Lũng tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia thi đấu thể thao.

Ngày hội quảng bá du lịch xã Cổ Lũng là một trong các hoạt động nhằm triển khai thực hiện mục tiêu trên.

Sự kiện được tổ chức trong ngày 27 và 28/6 tại thôn Ấm Hiêu, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương Cổ Lũng, đặc biệt là tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Qua đó góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Thác Hiêu - điểm du lịch trải nghiệm trên địa bàn xã Cổ Lũng.

Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như tham quan, trải nghiệm các điểm du lịch cộng đồng; giao lưu văn hóa, văn nghệ; biểu diễn cồng chiêng, khặp Thái, khua luống; thi đấu bóng chuyền, kéo co, đi cà kheo và tổ chức các trò chơi dân gian; trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Du khách tìm hiểu về các điểm tham quan trên địa bàn xã Cổ Lũng tại ngày hội.

Sản phẩm đặc trưng của địa phương được trưng bày tại sự kiện.

Ẩm thực của vùng đất Cổ Lũng được quảng bá tại ngày hội.

Tiến Đạt