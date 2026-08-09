Đóa hướng dương ngược nắng

Năm 2021, Hội LHPN tỉnh triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động và kết nối với các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu nhiều trẻ mồ côi đặc biệt khó khăn. Đáp lại những tình cảm, sự quan tâm của cộng đồng, đặc biệt là tình yêu thương của các “Mẹ đỡ đầu”, các con đã dần ôn định tâm lý, vững vàng đối diện với thực tại, chăm ngoan, học giỏi, nhiều con đạt thành tích cao trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Đại diện lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn Đại Dũng trao khen thưởng cho các con được tập đoàn đỡ đầu có thành tích cao trong năm học 2025-2026.

Mỗi đứa trẻ sinh ra đều xứng đáng được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, được học tập, vui chơi và nuôi dưỡng ước mơ. Thế nhưng, vẫn còn nhiều trẻ nhỏ không may sớm mất điểm tựa lớn nhất của cuộc đời là bố, mẹ, phải đối diện với những thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Ở xã Vĩnh Lộc, hai anh em Lê Hùng Anh, sinh năm 2011 và Lê Nhật Ánh, sinh năm 2015 mồ côi bố năm 2022. Bố các em từng làm giáo viên, là chỗ dựa của cả gia đình nhưng chẳng may qua đời. Ở quê nghèo, nhà các em nằm sâu trong ngõ nhỏ vốn đã thiếu vắng bố, nay mẹ làm công nhân đi từ sáng đến chiều muộn mới về lại càng thêm vắng vẻ.

Lúc bố mất, Hùng Anh mới 11 tuổi, hai anh em còn nhỏ nên chưa nhận thức được những mất mát, thiệt thòi. Càng lớn, hai anh em càng hiểu và thương mẹ nhiều hơn. Trong điều kiện nhiều thiếu thốn, nhưng Hùng Anh chưa bao giờ đầu hàng số phận. Bằng ý chí vươn lên, con luôn nỗ lực không ngừng trong học tập. Năm 2023, con được Hội LHPN huyện Vĩnh Lộc cũ kết nối với Tập đoàn Đại Dũng nhận đỡ đầu mỗi tháng 700 nghìn đồng. Sự đồng hành ấy đã tiếp thêm cho con niềm tin, động lực để vững bước trên con đường học tập. Con đã đạt thành tích á khoa của Trường THCS Vĩnh Thành với tổng số điểm 26,45 điểm trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Vĩnh Lộc, năm học 2026-2027.

Cũng mang trong mình những mất mát lớn lao, Bùi Thị Lương sinh năm 2007, ở xã Thọ Lập, mồ côi cả bố và mẹ từ khi còn nhỏ. Thông qua hội LHPN các cấp, năm 2022, Hội Phụ nữ Phòng Thanh tra, Công an tỉnh đã nhận đỡ đầu con mỗi tháng 500 nghìn đồng. Không chỉ hỗ trợ kinh phí học tập, sinh hoạt, những người mẹ đỡ đầu ở Phòng Thanh tra còn thường xuyên động viên, quan tâm sẻ chia, trở thành chỗ dựa tinh thần giúp cho con vượt qua mặc cảm và khó khăn trong cuộc sống. Với tình yêu thương ấy, Lương đã không ngừng cố gắng vươn lên trong học tập và đạt danh hiệu học sinh xuất sắc các năm học. Hiện con đang học năm thứ hai, Học viện Hành chính Quốc gia và tiếp tục được Hội Phụ nữ Phòng Thanh tra, Công an tỉnh đỡ đầu mỗi năm 8 triệu đồng.

Hội LHPN xã xã Vĩnh Lộc đắn thăm, động viên cháu Lê Hùng Anh.

Thiếu vắng mái ấm gia đình, con đường đến trường của các con tưởng chừng như ngõ hẹp bởi thiếu hụt cả về vật chất lẫn tinh thần. Nghịch cảnh tưởng như quật ngã, nhưng với sự kết nối, sẻ chia của tình người đã thực sự giúp các con có điểm tựa để vươn lên, tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở. Mỗi trẻ nhỏ được nâng đỡ hôm nay đều như những đóa hoa hướng dương ngược nắng – dù phải đối diện với nhiều giông bão cuộc đời nhưng vẫn kiên cường vươn lên đón ánh mặt trời. Các con tự giác và kiên trì trong học tập; nhận thức được sự hy sinh và kỳ vọng của những “người mẹ thứ hai” để nỗ lực không ngừng nghỉ. Những đêm dài bên trang sách trong căn nhà thiếu thốn, các con vẫn miệt mài ôn bài, không tự ti hay buông xuôi trước số phận, mà vươn lên trở thành học sinh giỏi, nhiều con đạt giải cao trong các kỳ thi, thi đỗ vào các trường đại học mơ ước.

Điều quý giá nhất mà chương trình “Mẹ đỡ đầu” mang lại không chỉ là những suất hỗ trợ vật chất, mà còn là tình mẫu tử thiêng liêng được bồi đắp từ sự yêu thương và sẻ chia chân thành. Sau 5 năm thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, đến nay, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã kết nối nhận đỡ đầu được 1.769 trẻ mồ côi khó khăn. Trong hành trình đầy ý nghĩa ấy có các “mẹ đỡ đầu”, như: Tập đoàn Đại Dũng nhận đỡ đầu 440 trẻ mồ côi tại 86 xã, phường trên địa bàn tỉnh; Hội Phụ nữ Công an tỉnh kết nối nhận đỡ đầu 72 trẻ mồ côi... Không chỉ hỗ trợ vật chất, các “mẹ đỡ đầu” còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, tặng quà, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, giúp các con được chăm lo toàn diện cả về vật chất và tinh thần.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh, cho biết: “Các cấp hội đã tạo dựng niềm tin, uy tín với các nhà hảo tâm để nhận đỡ đầu được nhiều trẻ mồ côi khó khăn trong toàn tỉnh. Đối với trẻ mồ côi, các con đã sống biết ơn và trách nhiệm, biết trân trọng mọi cơ hội để trở thành người có ích đóng góp cho xã hội và tiếp nối vòng tay ấm áp mà mình từng nhận được. Với hành trình yêu thương ấy, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đang nỗ lực kết nối để mỗi ước mơ nhỏ bé đều có cơ hội nở hoa”.

Bài và ảnh: Lê Hà