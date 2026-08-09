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Hôm nay, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn năm 2026

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Theo thông tin từ các trường đại học, dự kiến hôm nay, 9/8, các trường sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026.

Hôm nay, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn năm 2026

Theo thông tin từ các trường đại học, dự kiến hôm nay, 9/8, các trường sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026.

Hôm nay, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn năm 2026

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo kết thúc quy trình lọc ảo, dự kiến chiều nay, 9/8, các trường đại học sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026.

Hiện một số cơ sở giáo dục đại học đã cho biết sẽ công bố điểm chuẩn trong chiều nay như Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Phenikaa, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Việt Đức, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đại Nam...

Năm nay, quy chế tuyển sinh đại học có nhiều điều chỉnh quan trọng như mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng thay vì không giới hạn nguyện vọng như mọi năm. Mỗi cơ sở giáo dục đại học cũng được yêu cầu sử dụng không quá 5 phương thức xét tuyển nhằm tránh gây nhiễu cho thí sinh.

Các chứng chỉ ngoại ngữ không được sử dụng như một phương thức xét tuyển độc lập mà chỉ được dùng để cộng điểm hoặc quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển.

Đây cũng là năm đầu tiên Nghị định 179 về cấp học bổng cho sinh viên, học viên các ngành khoa học cơ bản, ngành công nghệ chiến lược then chốt và sinh viên, học viên tài năng được áp dụng.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/hom-nay-cac-truong-dai-hoc-bat-dau-cong-bo-diem-chuan-nam-2026-post1129037.vnp

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