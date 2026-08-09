Những người lính chi viện lên biên giới xây trường

Nhận nhiệm vụ chi viện cho công trường thi công dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Bát Mọt, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xác định quyết tâm cao, cùng với nhà thầu chạy đua với thời gian, điều kiện thời tiết bất lợi phấn đấu hoàn thành công trình cho năm học mới đang cận kề.

Những ngày đầu tháng 8, vùng biên Bát Mọt mưa xối xả, khiến việc thi công dự án trường nội trú liên cấp gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần quyết tâm đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ, từ ngày 5/8, 120 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 762 đã được lệnh lên đường, chi viện cho công trường.

Trong số họ, có người là binh nhì, binh nhất, hạ sĩ, trung sĩ, dồi dào sức trẻ và lòng nhiệt huyết. Trên công trường, họ được tổ chức thành các nhóm theo hạng mục công trình, đảm đương hầu hết các phần việc, từ đẩy hồ, bốc gạch, khuân vác đồ đoàn, đào rãnh thoát nước, cho đến trộn hồ, xây trát,...

Theo chủ đầu tư là Ban Quản lý đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, đến ngày 8/8, dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Bát Mọt đạt khoảng 80% khối lượng thi công, còn chậm so với kế hoạch đề ra. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do khoảng cách địa lý xa, giao thông độc đạo, lại thường xuyên bị sạt lở, không có đơn vị cung ứng bê tông tươi phục vụ thi công, buộc nhà thầu phải trộn bê tông bằng máy công suất nhỏ, hoặc trộn thủ công bằng sức người. Sự giúp sức của những người lính từ Trung đoàn 762 đã gia tăng đáng kể khối lượng bê tông, hồ vữa, phục vụ thi công công trình.

Trong khi đó, mặc dù nhà thầu đã huy động nhiều thiết bị máy móc, song việc thi công rất nhiều hạng mục công trình vẫn cần sức người. (Trong ảnh: Chiến sĩ Trung đoàn 762 thi công phần nền phòng học).

Binh Nhì, Nguyễn Trần Tiến Dũng (SN 2007), quê ở xã Nga Sơn cho biết: “Được thực hiện nhiệm vụ chi viện xây dựng trường học cho các em nhỏ vùng biên, em rất phấn khởi. Vậy nên, dù làm việc trong phòng oi bức, nhiều lúc phải cởi trần, nhưng chúng em đều rất quyết tâm, nỗ lực để hoàn thành”.

Ở đây, những người lính được chia ca, kíp phù hợp, tổ chức làm việc bên trong các tòa nhà lớp học đã hoàn thành xây thô, đảm bảo thi công liên tục xuyên ngày đêm.

Thiếu tá Nguyễn Huy Hưng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 762, cho biết: Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ đều được đảm bảo nơi ăn chốn nghỉ thuận lợi để làm việc. Ngay sau khi có mặt tại công trình, chúng tôi đã phân công lực lượng theo ca, kíp, quyết tâm cao góp sức mình hoàn thiện trường học cho các cháu ở xã biên giới Bát Mọt khi năm học mới đang đến gần. (Trong ảnh: Dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Bát Mọt trong những ngày gấp rút hoàn thành).

Vi deo quang cảnh dự án

Tin liên quan: Trắng đêm thi công trường học ở xã biên giới Yên Khương Với tinh thần quyết tâm cao đưa công trình về đích đúng hẹn, trong điều kiện thời tiết bất lợi, thời hạn bàn giao đang được đếm ngược từng ngày, nhà thầu đã huy động nhân lực thi công xuyên ngày đêm dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Yên Khương.

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Nỗ lực để các trường nội trú liên cấp vùng biên về đích đúng hẹn Theo mục tiêu của Chính phủ, các công trình trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới khởi công cuối năm 2025 phải hoàn thành trước ngày 30/8/2026 để kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới. Tại Thanh Hóa, có 6 công trình thuộc kế hoạch này, trong đó 3 công trình tại các xã Na Mèo, Tam Lư và Tam Thanh đang còn khối lượng phải thi công lớn. Trước yêu cầu về đích đúng hẹn, tỉnh Thanh Hóa cùng các sở, ngành, chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung tháo gỡ khó khăn, xử lý các điểm nghẽn, tăng tốc thi công.

Bát Mọt ngày 8/8.

Đỗ Đức - Minh Hiếu