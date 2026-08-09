Ngành Trí tuệ nhân tạo Trường ĐH Công nghệ Thông tin TPHCM điểm chuẩn 100/100

Chiều 9/8, Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM) công bố điểm chuẩn năm 2026 theo phương thức xét tuyển tổng hợp.

Hoạt động tư vấn tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM).

Theo đó, ngành Trí tuệ nhân tạo dẫn đầu với 100/100 điểm.

Theo Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT), điểm chuẩn năm nay có sự phân hóa rõ giữa các ngành, phản ánh chất lượng nguồn tuyển cũng như mức độ quan tâm của thí sinh đối với những lĩnh vực công nghệ đang có nhu cầu nhân lực cao.

Năm 2026, ngành Trí tuệ nhân tạo có điểm trúng tuyển cao nhất với 100 điểm theo thang điểm 100, tương đương 30 điểm khi quy đổi về thang điểm 30.

Tiếp theo là Khoa học dữ liệu với 91,70 điểm; Thiết kế vi mạch 90,50 điểm; An toàn thông tin 88,70 điểm và Khoa học máy tính 88,50 điểm.

Như vậy, điểm chuẩn của UIT năm 2026 dao động từ 76 đến 100 điểm theo thang điểm xét tuyển tổng hợp, tương đương từ 22,80 đến 30 điểm khi quy đổi về thang điểm 30.

Đáng chú ý, 5 ngành có mức điểm từ 88,50 điểm trở lên đều thuộc các lĩnh vực công nghệ đang có nhu cầu nhân lực lớn, gồm Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Thiết kế vi mạch, An toàn thông tin và Khoa học máy tính.

Phân hóa rõ theo nhóm ngành

Theo thống kê của Hội đồng tuyển sinh, năm 2026 UIT ghi nhận 9.288 thí sinh đăng ký xét tuyển với tổng cộng 18.950 nguyện vọng. Mặc dù số lượng thí sinh đăng ký thấp nhất trong 5 năm gần đây, điểm trung bình của thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay lại cao nhất trong cùng giai đoạn.

Kết quả điểm chuẩn cho thấy sự phân hóa tương đối rõ trong lựa chọn ngành của thí sinh. Các ngành có điểm chuẩn thuộc nhóm cao nhất tập trung vào những lĩnh vực đang giữ vai trò quan trọng đối với quá trình chuyển đổi số và phát triển công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, vi mạch - bán dẫn và an toàn thông tin.

Theo Hội đồng tuyển sinh, khi phân tích tuyển sinh tại những trường đại học có nguồn tuyển chất lượng cao, số lượng hồ sơ không phải là chỉ số duy nhất phản ánh sức hút. Cần xem xét đồng thời phân bố điểm, chất lượng thí sinh và mức độ cạnh tranh ở vùng điểm cao.

Năm 2026, UIT áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp, trong đó các thành tố của thí sinh được quy đổi và chuẩn hóa về một thang điểm chung. Cách tiếp cận này cho phép dữ liệu đầu vào có độ phân hóa tốt hơn, đặc biệt đối với nhóm thí sinh có kết quả cao.

Việc sử dụng thang điểm 100 giúp Hội đồng tuyển sinh có thêm không gian để phân loại năng lực thí sinh so với việc chỉ quan sát trên thang điểm 30 truyền thống.

Đây là hướng tiếp cận phù hợp với yêu cầu tuyển chọn của các cơ sở giáo dục đại học có nguồn tuyển cạnh tranh cao, khi khoảng cách giữa các thí sinh ở nhóm đầu ngày càng nhỏ.

Kết quả năm nay cho thấy sự phân tầng khá rõ.

Nhóm ngành có điểm chuẩn trên 88 tập trung ở Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Thiết kế vi mạch, An toàn thông tin và Khoa học máy tính.

Nhóm từ 80 đến dưới 88 điểm gồm Khoa học dữ liệu chương trình tiếng Anh, Khoa học máy tính chương trình tiếng Anh, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin Việt Nhật và Thiết kế vi mạch chương trình tiếng Anh.

Các chương trình còn lại có điểm chuẩn từ 76 đến dưới 80 điểm.

Sự phân hóa này không chỉ phản ánh mức độ cạnh tranh giữa các ngành mà còn cung cấp thêm dữ liệu về xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của thí sinh trong bối cảnh AI, dữ liệu, an toàn thông tin và công nghiệp bán dẫn đang trở thành những lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/nganh-tri-tue-nhan-tao-truong-dh-cong-nghe-thong-tin-tphcm-diem-chuan-100100-post787617.html