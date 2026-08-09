Phường Đông Quang tổng kết hoạt động hè năm 2026

Ngày 9/8, Ban Chỉ đạo hoạt động hè phường Đông Quang tổ chức tổng kết hoạt động hè năm 2026.

Lãnh đạo phường Đông Quang trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia tổng kết hoạt động hè.

Trong dịp hè, Ban Chỉ đạo hoạt động hè phường Đông Quang đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và tổ dân phố triển khai nhiều hoạt động phù hợp, tạo sân chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi.

Toàn phường tổ chức các buổi sinh hoạt hè với sự tham gia của hơn 3.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi; duy trì 21 điểm sinh hoạt, luyện tập văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, bảo đảm an toàn giao thông và trao quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

100% tổ dân phố tham gia đầy đủ các hoạt động tổng kết, trong đó có hội trại hè, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, góp phần mang đến cho thiếu nhi một mùa hè ý nghĩa.

Phần thi nghi thức Đội của Chi đội tổ dân phố Văn Ba.

Điểm nhấn tại lễ tổng kết là phần thi nghi thức Đội với sự tham gia của 21 đội, hơn 2.000 đội viên. Đây là dịp để đội viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong học tập và công tác Đội; đồng thời rèn luyện kỹ năng thực hành nghi thức Đội, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị.

Thanh Huê