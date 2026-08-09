Kiểm tra dòng chảy hạ du Nhà máy Thủy điện Trung Sơn, bảo đảm an toàn mùa mưa lũ

Nhằm chủ động bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du trong mùa mưa lũ, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) vừa phối hợp với chính quyền các xã Trung Sơn, Trung Thành tổ chức kiểm tra thực địa dòng chảy thoát lũ từ hạ lưu đập Thủy điện Trung Sơn đến thượng lưu Nhà máy Thủy điện Thành Sơn.

Khu chăn nuôi và bè của người dân tại bản Chiềng, xã Trung Sơn nguy cơ ảnh hưởng khi có lũ.

Qua kiểm tra thực tế, dòng chảy khu vực hạ lưu đập hiện cơ bản bảo đảm an toàn thoát lũ. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra ghi nhận một số lều quán, nhà tạm, khu chăn nuôi gia súc và bè của người dân được bố trí tại các vị trí ven sông Mã. Đây là những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, sạt lở khi xuất hiện mưa lớn, lũ hoặc khi hồ chứa thực hiện điều tiết.

Trước thực tế trên, các bên thống nhất chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động gia cố, di dời nhà cửa, tài sản khỏi những vị trí nguy hiểm; không xây dựng nhà, dựng lều quán tại các khu vực có nguy cơ sạt lở ven sông Mã. Đồng thời, không để người và các phương tiện giao thông đường thủy như tàu, thuyền, bè đi vào phạm vi 400m tính từ hạ lưu đập tại bản Co Me, xã Trung Sơn - khu vực đã được cắm biển cấm.

Đối với TSHPCo, đơn vị tiếp tục tuân thủ nghiêm Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chấp hành các lệnh vận hành hồ chứa của Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa. Trong quá trình điều tiết lũ, công ty thực hiện đầy đủ các thông báo, hiệu lệnh cảnh báo theo quy định, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Dòng chảy hạ lưu đập hiện tại bảo đảm an toàn thoát lũ.

Kiểm tra dòng chảy thoát lũ hạ du là hoạt động được TSHPCo thực hiện định kỳ trong kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hằng năm. Việc chủ động rà soát các nguy cơ, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý những điểm tiềm ẩn mất an toàn là cơ sở quan trọng để nhà máy vận hành hồ chứa an toàn, đồng thời góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân vùng hạ du trong mùa mưa lũ.

Trung Sinh (CTV)