Mối nguy từ hàng giá rẻ

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, tâm lý “thắt lưng buộc bụng” đã biến những lời mời gọi “sale sâu”, “giảm sốc”, “giá rẻ chưa từng có” trở thành lựa chọn ưu tiên của không ít người tiêu dùng. Thế nhưng, đằng sau những món hàng có vẻ “hời” ấy không phải lúc nào cũng là cơ hội mua sắm tiết kiệm.

Hàng trăm mẫu nước hoa giả được pha chế, chờ đóng chai để bán ra thị trường.

Khi giá cả không đi kèm với giá trị sử dụng

Trong một lần lướt sàn thương mại điện tử, anh Nguyễn Hoàng T. (xã Thăng Bình) bị thu hút bởi dòng chữ quảng cáo “giá rẻ như cho” của một cửa hàng giày trực tuyến. Với mức giá chỉ 1,2 triệu đồng cho combo gồm 6 đôi giày da công sở, mẫu mã trẻ trung, hiện đại, anh T. đã không ngại ngần đặt ngay đơn hàng. Thế nhưng, khi nhận hàng về tay, chỉ có 2 trong số 6 đôi giày là có thể sử dụng được, số còn lại anh T. đành ngậm ngùi bỏ đi bởi chất lượng gia công quá kém.

Những trường hợp như anh T. không phải là hiếm. Giữa hàng nghìn mặt hàng cùng chủng loại trên sàn thương mại điện tử với hàng trăm mức giá khác nhau, người tiêu dùng hiện nay gần như “lạc lối” giữa ma trận hàng giá rẻ. Rủi ro mua phải hàng kém chất lượng trở thành mối nguy thường trực, và đôi khi, có thể dẫn đến nhiều hậu quả còn nghiêm trọng hơn.

Cũng trong một lần bị thu hút bởi các sản phẩm đang được giảm giá mạnh, chị Phạm Thùy Linh (phường Hạc Thành) quyết định đặt mua một hộp kem dưỡng ẩm thương hiệu Neutrogena từ một trang facebook được quảng cáo là chuyên hàng xách tay Mỹ với mức giá chỉ bằng 1/3 so với bình thường. Niềm vui mua được hàng tốt giá hời chưa được bao lâu, chị Linh đã phải tìm đến bác sĩ da liễu bởi gương mặt xuất hiện nhiều vệt ửng đỏ và ngứa sau khi bôi lọ kem trên. Bác sĩ kết luận, chị bị dị ứng mỹ phẩm. Số tiền vài trăm nghìn đồng tưởng chừng tiết kiệm được cuối cùng lại trở thành phần nhỏ trong khoản chi phí điều trị lên tới vài triệu đồng.

Không đơn thuần là câu chuyện “tiền nào của nấy”

Ở một góc độ khác, chính công thức tâm lý “hàng hiệu + giá rẻ = quyết định mua sắm” của người tiêu dùng đã và đang tạo ra cơ hội cho các đối tượng buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng mở rộng quy mô và chiêu thức hoạt động.

Tháng 3/2026, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã phát hiện dấu hiệu bất thường của một chuỗi các cửa hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử shopee. Các cửa hàng này rao bán nhiều loại nước hoa nổi tiếng trên thế giới mang các thương hiệu “siêu sang” như Chanel, Dior, YSL... với mức giá chỉ vài trăm nghìn đồng. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tất cả hàng hóa được rao bán đều sử dụng hình ảnh quảng cáo từ mạng xã hội, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và là hàng giả.

Đào Văn M. (xã Tân Tiến) - chủ của một trong những cửa hàng trực tuyến nêu trên thừa nhận, sau khi tìm được đầu mối cung cấp, ngoài bán các chai dung tích lớn, còn tự mua dụng cụ để sang chiết thành những lọ nhỏ hơn, phù hợp với túi tiền của khách hàng. Để tăng khả năng tiếp cận, các đối tượng sử dụng dịch vụ ưu tiên hiển thị của shopee, lấy hình ảnh sản phẩm chính hãng trên mạng để quảng cáo.

Ở phía người mua, điều họ nhìn thấy chỉ là một gian hàng có hình ảnh đẹp, giá bán hấp dẫn và hàng nghìn lượt giao dịch. Nhưng phía sau nút “Đặt hàng” lại là cả một dây chuyền pha chế, sang chiết, quảng cáo và tiêu thụ hàng giả được phân công rất chặt chẽ.

Trung tá Lê Huy Thắng, Phó Chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh cho biết: Quá trình đấu tranh chuyên án cho thấy đây là đường dây có quy mô rất lớn, các đối tượng núp dưới danh nghĩa doanh nghiệp có pháp nhân để nhập khẩu hương liệu và được bán qua nhiều đầu mối, sau đó trộn với cồn, nước cất, phụ gia để tạo thành nước hoa giả, đóng chai, dán nhãn các thương hiệu nổi tiếng rồi đưa lên các sàn thương mại điện tử tiêu thụ. Chỉ trong chưa đầy một năm, nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng từ hoạt động mua bán nước hoa giả.

Có thể thấy, giá rẻ không phải lúc nào cũng là cơ hội. Trong nhiều trường hợp, đó chính là “dấu hiệu” mở đầu cho một loạt các hành vi gian lận, vi phạm pháp luật được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp. Mỗi một cú nhấp chuột thiếu cân nhắc, mỗi lần lựa chọn giá cả mà bỏ qua nguồn gốc đều có thể tiếp tay cho những đường dây tội phạm này tồn tại.

Bởi vậy, cuộc chiến với hàng giả sẽ không thể chỉ trông chờ vào sự quyết liệt của lực lượng chức năng hay trách nhiệm của các nền tảng thương mại điện tử, mà còn cần sự tỉnh táo của mỗi người tiêu dùng trước những lời mời gọi “hàng xịn, giá hời”.

Bài và ảnh: Tuyết Hạnh