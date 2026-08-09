Tiếp tục khắc phục các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều điểm sạt lở đất, đá xuất hiện trên các tuyến giao thông qua địa bàn xã Quan Sơn và Quốc lộ 217, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Trong khi một số điểm đã được khắc phục, thì vẫn còn những vị trí bị chia cắt.

Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ II đang nỗ lực xử lý khối lượng đất sạt trên tuyến Quốc lộ 217.

Tại Km00+750, tuyến đường từ bản Thanh Sơn đi bản Quan Sơn, xã Quan Sơn, một khối lượng lớn đất đá từ taluy dương sạt xuống, ước khoảng 500m3, khiến tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn.

Theo ông Trần Văn Phương, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Quan Sơn, tình trạng sạt lở tại tuyến đường này xảy ra từ mùa mưa bão năm 2025, đã được UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện khắc phục. Tuy nhiên, đây là phương án tạm thời, sau đợt mưa kéo dài vừa qua, tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại đây tiếp tục tái diễn.

Trước thực tế trên, UBND xã Quan Sơn kiến nghị các sở, ban, ngành và UBND tỉnh hỗ trợ, có phương án khắc phục triệt để, đảm bảo việc đi lại của người dân, nhất là học sinh, khi năm học mới đang đến gần.

Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn và bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ cảnh báo người dân, phương tiện không đi vào khu vực nguy hiểm.

Tuyến đường từ bản Thanh Sơn đi bản Quan Sơn, xã Quan Sơn đã được rào chắn.

Đối với tuyến Quốc lộ 217, tại Km151+250 và Km143 +500, khối lượng đất đá lớn từ taluy dương sạt xuống mặt đường gây ách tắc giao thông. Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị quản lý tuyến đường đã huy động máy móc, nhân lực khẩn trương san gạt, thu dọn đất đá. Đến thời điểm hiện tại, giao thông tại cả hai vị trí đã được khôi phục, đảm bảo thông suốt.

Phản ánh về tình trạng sạt lở tại Quốc lộ 217, bà Hoàng Thị Thương, người dân bản Quan Sơn, xã Quan Sơn cho biết, vị trí này năm nào cũng xảy ra sạt lở. Người dân mong muốn các cấp chính quyền có giải pháp xử lý triệt để.

Theo đơn vị quản lý tuyến đường, mặc dù giao thông trên Quốc lộ 217 đã được đảm bảo, song lượng đất đá sạt trượt tại một số vị trí vẫn còn lớn, cần tiếp tục được xử lý.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Hạt trưởng Hạt giao thông II, Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ II cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị đã huy động máy móc, thiết bị và nhân lực để khắc phục. Đến thời điểm hiện tại, giao thông đã thông suốt. Tuy nhiên, để xử lý triệt để khối lượng đất đá sạt trượt, dự kiến cần thêm khoảng một đến hai ngày.

Trước diễn biến thời tiết dự báo còn phức tạp, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi tại những khu vực xung yếu, chủ động phương án xử lý khi có tình huống phát sinh.

Đình Giang