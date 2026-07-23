Quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Chiều 23/7, Cụm thi đua số 4, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cụm thi đua số 4 gồm công đoàn 10 phường, xã. Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong cụm đã phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người lao động; chủ động phối hợp với chuyên môn, lãnh đạo doanh nghiệp duy trì, thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng thang lương, bảng lương và tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Chủ tịch Công đoàn phường Hạc Thành Nguyễn Văn Tiến, Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 phát biểu khai mạc hội nghị.

Công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho đoàn viên, người lao động được quan tâm và phát huy hiệu quả, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, bức xúc của người lao động.

Các cấp công đoàn trong cụm đã bám sát thực tiễn nhiệm vụ của từng đơn vị, doanh nghiệp để tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Qua các phong trào thi đua đã có 206 sáng kiến, đề tài được áp dụng vào công tác, sản xuất, làm lợi hàng tỷ đồng cho các đơn vị.

Chủ tịch UBND phường Nguyệt Viên Đồng Văn Long phát biểu tại hội nghị.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra, những tháng cuối năm 2026, các cấp công đoàn trong cụm thi đua số 4 tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đồng thời, đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, “Bình dân học vụ số” trong các cấp công đoàn. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trọng Thành phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trọng Thành yêu cầu các cấp công đoàn trong cụm rà soát lại các chỉ tiêu đã đăng ký từ đầu năm, chỉ tiêu nào đạt kế hoạch tiếp tục thực hiện, chỉ tiêu nào chưa đạt cần bàn giải pháp cụ thể để triển khai hiệu quả.

Để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, cấp công đoàn trong cụm cần coi trọng công tác kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đảng trong đoàn viên công đoàn. Cùng với đó, cần đổi mới trong thực hiện các phong trào thi đua; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Tố Phương