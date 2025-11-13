Quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

Thời gian qua, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT), qua đó góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Lực lượng công an thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Phường Hạc Thành là một trong những địa phương có số lượng cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT lớn, hoạt động nhộn nhịp nhất trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình hoạt động, một số cơ sở có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật hoặc để các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội. Để chấn chỉnh tình trạng này, Công an phường đã thực hiện liên tiếp các kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát cơ sở kinh doanh có điều kiện, qua đó phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ phạm pháp.

Thượng tá Mai Anh Tiến, Trưởng Công an phường Hạc Thành, cho biết: "Nhằm siết chặt quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn, Công an phường đã tăng cường lực lượng để nắm tình hình và hướng dẫn cho các cơ sở. Qua công tác nắm tình hình, áp dụng các biện pháp điều tra cơ bản để phân công các lực lượng, phối hợp quản lý chặt chẽ, phát hiện các cơ sở lợi dụng ngành nghề để hoạt động phạm tội. Cùng với công tác nắm chắc địa bàn và tăng cường kiểm tra, công an phường cũng bố trí đội ngũ cán bộ chuyên trách tại tổ cấp giấy phép về ANTT, đảm bảo mọi cơ sở khi hoạt động phải đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, nhất là về an toàn phòng cháy, chữa cháy".

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 4.000 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT. Phần lớn các cơ sở chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện về ANTT, góp phần phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực này. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ các cơ sở kinh doanh núp bóng, lách luật, biến tướng trong hoạt động thuộc các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Để tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo UBND các cấp, đơn vị chức năng có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với các ngành, nghề này tại địa phương. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, quản lý chặt chẽ ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Trong đó, tập trung vào các cơ sở kinh doanh lưu trú, karaoke, quán bar, pub, club, cầm đồ để nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với các ổ nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Công an tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp đề ra. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; thông báo các phương thức, thủ đoạn của tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện để Nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu biết. Ngoài ra, lực lượng công an còn tổ chức cho các cơ sở kinh doanh có điều kiện ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Triển khai, hướng dẫn, tập huấn cho các cơ sở thực hiện ứng dụng các phần mềm điện tử trong quản lý Nhà nước về trật tự xã hội; giải đáp, hỗ trợ các cơ sở trước những khó khăn khi sử dụng ứng dụng VNeID, phần mềm ASM trong thông báo lưu trú... Từ đầu năm 2025 đến nay, các lực lượng công an trong tỉnh đã kiểm tra, phát hiện và xử lý gần 50 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Công an tỉnh đang tiếp tục tổ chức các đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ rà soát, thống kê, lập danh sách cơ sở có nguy cơ vi phạm; nắm chắc tình hình địa bàn để làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Cùng với đó, tuyên truyền, khuyến khích các cơ sở kinh doanh lưu trú, hộ gia đình thực hiện tốt công tác khai báo tạm trú, tạm vắng, nhất là các đối tượng lạ mặt, nhân thân đến cư trú qua đêm tại địa bàn. Tổ chức cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, karaoke, cơ sở kinh doanh lưu trú... ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Bài và ảnh: Quốc Hương