Điển hình làm kinh tế giỏi ở thôn Oi

Chị Hà Thị Hào, hội viên Chi hội phụ nữ thôn Oi (xã Linh Sơn) là một trong những tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi ở địa phương với mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt.

Chị Hà Thị Hào chăm sóc đàn gà giống.

Chị Hào cho biết: Trước đây, kinh tế gia đình gặp không ít khó khăn khi thu nhập chủ yếu chỉ dựa vào canh tác lúa truyền thống. Không cam chịu nghèo khó, chị mạnh dạn tìm hướng đi mới kết hợp chăn nuôi với trồng trọt, khai thác hiệu quả tiềm năng từ chính mảnh đất quê hương. Năm 2023, chị biết đến mô hình nuôi gà giống mang lại hiệu quả kinh tế cao, nên mạnh dạn vay vốn ngân hàng xây dựng chuồng trại, mua giống về chăn nuôi. Thời gian đầu do không nắm được quy trình chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi nên lứa gà đầu tiên bị dịch bệnh, khiến gia đình chị trắng tay.

Với quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương, chị tiếp tục vay vốn để tái đàn; tích cực tham gia các lớp tập huấn kiến thức, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật do xã tổ chức để áp dụng vào trang trại của gia đình. Từ đó, chăn nuôi gà dần ổn định và phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chị Hào cho biết: "Trong quá trình nuôi, tôi lựa chọn gà giống có chất lượng, tuân thủ các kỹ thuật chăn nuôi, tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại để hạn chế phát sinh dịch bệnh, theo dõi và ghi chép lại quá trình sinh trưởng của gà. Nhờ đó, đàn gà ít dịch bệnh, lớn nhanh, bán được giá". Hiện trang trại của chị lúc nào cũng duy trì theo hình thức gối lứa, tái đàn với 3 lứa gà giống, khoảng 6.000 con. Nhờ chăm sóc khoa học, vệ sinh khử trùng chuồng trại chăn nuôi đúng quy trình nên đàn gà giống phát triển tốt. Trung bình 1,5 tháng, gia đình chị xuất bán 1 lứa gà giống cho các thương lái và người dân trong vùng. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình chị thu lãi trên 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, gia đình chị Hào còn phát triển thêm 2ha cau. Hiện vườn cau của gia đình chị đang sinh trưởng, phát triển tốt, hứa hẹn sẽ cho hiệu quả kinh tế cao. Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Hà Thị Hào còn là hội viên phụ nữ năng động, nhiệt tình, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, thường xuyên chia sẻ với hội viên phụ nữ để động viên cùng nhau phát triển kinh tế. Chị trở thành một trong những điển hình về phụ nữ phát triển kinh tế giỏi của địa phương, xứng đáng là tấm gương cho nhiều người noi theo.

Bài và ảnh: Khánh Linh