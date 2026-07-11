Quan hệ Trung - Triều bất chấp mọi biến động của tình hình quốc tế

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 11/7 khẳng định cam kết của Bắc Kinh đối với quan hệ hữu nghị truyền thống với Triều Tiên sẽ không thay đổi bất chấp những biến động của tình hình quốc tế. Tuyên bố được đưa ra nhân dịp kỷ niệm 65 năm Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Trung Quốc - Triều Tiên, trong bối cảnh hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae Song tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 10 tháng 7 năm 2026. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), trong thư trao đổi với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, ông Tập nhấn mạnh Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục dành ưu tiên cao cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đồng thời bảo vệ lợi ích chung và môi trường chiến lược thuận lợi của cả hai bên.

Về phía Triều Tiên, ông Kim Jong Un cho rằng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh đã được nâng lên một “tầm cao chiến lược mới”, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ song phương phát triển sâu rộng hơn trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 10/7, tại Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiếp Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae Song, người đang có chuyến thăm Trung Quốc kéo dài ba ngày để tham dự các hoạt động kỷ niệm 65 năm ký kết hiệp ước giữa hai nước.

Tại cuộc gặp, ông Tập khẳng định quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên luôn được xây dựng trên nền tảng hữu nghị truyền thống, đoàn kết, tương trợ và cùng chia sẻ khó khăn. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp chiến lược nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mỗi nước, đồng thời tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho quá trình hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với điều kiện của từng quốc gia.

Về phần mình, Thủ tướng Pak Thae Song đã chuyển lời thăm hỏi của Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tới Chủ tịch Tập Cận Bình và khẳng định Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ tiếp tục là cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy quan hệ song phương từ tầm nhìn chiến lược và lâu dài.

Ông Pak cho biết Triều Tiên sẽ thực hiện đầy đủ các nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được, tiếp tục ủng hộ Trung Quốc trong việc bảo vệ các lợi ích cốt lõi, đồng thời đưa quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác xã hội chủ nghĩa giữa hai nước lên tầm cao mới.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, Xinhua.