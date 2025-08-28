Quân đội Nga tiến vào khu vực Dnipropetrovsk của Ukraine

Các nhà nghiên cứu nguồn mở của Ukraine xác nhận quân đội Nga đã kiểm soát được hai ngôi làng ở vùng Dnipropetrovsk, đông nam Ukraine.

Ảnh: EPA.

Quân đội yếu thế về cả quân số và vũ khí của Ukraine đã phải vật lộn để chống lại những bước tiến mạnh mẽ của Nga ở phần lớn miền đông khi Moscow gia tăng áp lực.

Theo DeepState, một nhóm theo dõi diễn biến chiến trường, quân đội Nga hiện đang kiểm soát các làng Zaporizke và Novoheorhiivka. Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã báo cáo việc chiếm được cả hai ngôi làng này.

Quân đội Ukraine cho rằng quân đội Nga đã kiểm soát các ngôi làng là sai sự thật.

“Người Nga đã tiến vào và đang cố gắng thiết lập chỗ đứng vững chắc”, người phát ngôn quân đội Ukraine Viktor Trehubov cho biết, ám chỉ Zaporizke và Novoheorhiivka. "Lực lượng của chúng tôi đang chiến đấu để giữ vững vị trí của mình."

Vào tháng 7, lực lượng Nga cho biết đã chiếm được ngôi làng đầu tiên ở Dnipropetrovsk, đây không phải là một trong năm khu vực của Ukraine mà Nga tuyên bố là lãnh thổ của mình.

Bản đồ của DeepState cho thấy ít nhất hai ngôi làng khác ở Dnipropetrovsk đã bị kiểm soát hoặc là nơi diễn ra giao tranh, những khu vực tương đối nhỏ trong khu vực có diện tích hơn 31.000 km vuông.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã bác bỏ tầm quan trọng của việc Nga tiến vào khu vực này, mô tả động thái này vào tháng trước là nhằm đạt được “chiến thắng truyền thông”.

TD (theo CNN)