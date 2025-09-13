Quân đội Bỉ tăng cường đầu tư vào không gian, nâng tầm chiến lược đến năm 2034

Quân đội Bỉ đang mở rộng tầm nhìn ra không gian, coi đây là lĩnh vực tác chiến độc lập và là trọng tâm chiến lược trong thập kỷ tới.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Defence Industry Europe)

Theo Tầm nhìn Chiến lược 2025 của Bộ trưởng Quốc phòng Theo Francken, đến năm 2034, quân đội sẽ đầu tư gần 617 triệu euro vào lĩnh vực không gian, tập trung vào các vệ tinh nano, cảm biến và kính viễn vọng.

Việc nâng cao năng lực không gian không chỉ phục vụ các hoạt động quân sự mà còn hỗ trợ nhiều khía cạnh trong đời sống hàng ngày, đồng thời góp phần củng cố an ninh và bảo mật trong khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, năm 2023, Bộ Quốc phòng Bỉ đã xây dựng Chiến lược không gian quốc phòng, định hướng phát triển 7 chức năng tác chiến, bao gồm giám sát các vật thể nhân tạo trong không gian, cảnh báo các mối đe dọa như tên lửa đạn đạo và thiết lập mạng lưới liên lạc vệ tinh ổn định, an toàn.

Hai khoản đầu tư lớn nhất là phát triển chương trình quan sát vệ tinh quốc gia “Galo” (Global coverage All weather Low earth orbit Observation) và triển khai hệ thống cảm biến mặt đất để theo dõi vệ tinh, mảnh vỡ không gian và các hoạt động đáng ngờ trong vũ trụ.

Các chuyên gia cho rằng việc bổ sung cảm biến mới, từ kính viễn vọng quang học đến radar, sẽ giúp Bỉ góp phần hiệu quả vào nỗ lực giám sát chung của các đối tác quốc tế.

Tất cả các dự án không gian sẽ được triển khai trong khuôn khổ hợp tác với các tổ chức khoa học Bỉ theo mô hình kép dân sự và quân sự, dưới sự bảo trợ của Belspo - Cơ quan liên bang về chính sách khoa học.

Ngoài ra, ngân sách 617 triệu euro còn được dùng để phát triển Trung tâm An ninh không gian, giám sát hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (GNSS) bằng vệ tinh nano, đồng thời nâng cao năng lực liên lạc vệ tinh an toàn.

Bộ Quốc phòng nhấn mạnh rằng các khoản đầu tư này diễn ra trong bối cảnh quốc tế với sự quân sự hóa không gian ngày càng tăng, đồng thời phù hợp với mục tiêu củng cố quyền tự chủ chiến lược của châu Âu.

Trong những năm gần đây, không gian đã trở thành lĩnh vực tác chiến độc lập, tương tự như trên không, trên biển, trên bộ hay không gian mạng.

Các thiết bị quan sát, định vị và liên lạc đều phụ thuộc vào vệ tinh, trong khi các vụ thử tên lửa chống vệ tinh, tấn công mạng nhằm vào hệ thống như Starlink, nhiễu GPS hay các loại vũ khí năng lượng định hướng diễn ra thường xuyên./.

