QUAD thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải và chuỗi cung ứng

Ngoại trưởng các nước thuộc nhóm Bộ tứ (QUAD) ngày 26/5 đã nhóm họp tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, tập trung thảo luận các vấn đề liên quan tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, an ninh hàng hải, chuỗi cung ứng, năng lượng và chống khủng bố.

Từ trái sang: Ngoại trưởng Australia Penny Wong, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chụp ảnh sau cuộc họp cấp Bộ trưởng của nhóm Bộ tứ (Quad) tại Hyderabad House ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 26/5/2026. Ảnh: Reuters.

Phát biểu với báo giới sau hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar đánh giá cuộc họp diễn ra “thực chất và hiệu quả”, đồng thời cảm ơn Ngoại trưởng Australia Penny Wong, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tham dự.

Theo ông Jaishankar, đây là cuộc họp ngoại trưởng Quad đầu tiên trong năm 2026, sau hai cuộc họp được tổ chức trong năm 2025. Phần lớn nội dung trao đổi tập trung vào tình hình thế giới hiện nay, đặc biệt là các vấn đề có liên quan trực tiếp tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng Ấn Độ nhấn mạnh bốn nước thành viên đều là các nền dân chủ hàng hải nằm ở những vị trí khác nhau trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, vì vậy việc chia sẻ quan điểm và phối hợp hành động có ý nghĩa quan trọng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Ngoại trưởng Australia Penny Wong, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi tham dự cuộc họp cấp Bộ trưởng của nhóm Bộ tứ (Quad) tại Hyderabad House ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 26/5/2026. Ảnh: Reuters.

Ông cho biết hợp tác hàng hải giữa các nước Quad đang tiếp tục được mở rộng, bao gồm giám sát và nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải, xây dựng mạng lưới hậu cần, phát triển hệ thống cáp ngầm dưới biển, huấn luyện, nâng cao năng lực và hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai.

Các nước cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực này thời gian tới. Hội nghị đồng thời thảo luận về bảo đảm hoạt động thương mại hàng hải an toàn, thông suốt và tái khẳng định tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế.

Theo ông Jaishankar, bốn nước Quad đều là các nền kinh tế thị trường và cùng chia sẻ quan điểm cần tăng cường khả năng chống chịu kinh tế, củng cố chuỗi cung ứng, thúc đẩy các công nghệ an toàn và tin cậy, cũng như nâng cao năng lực sản xuất.

Các cuộc thảo luận cũng đề cập đến vấn đề nguồn cung năng lượng, phân bón cùng các loại khoáng sản và tài nguyên quan trọng. Mục tiêu là tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên, đồng thời hỗ trợ các đối tác khác trong khu vực.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion.