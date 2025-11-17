Pù Luông trong sương: “Sa Pa xứ Thanh” mê hoặc lòng người

Khi những làn sương mù bắt đầu giăng kín khu du lịch sinh thái ở xã Pù Luông, Thanh Hóa, du khách như lạc vào một thế giới khác với mái nhà sàn ẩn hiện giữa ruộng bậc thang, núi non trùng điệp như chốn thần tiên, khiến ai cũng phải thốt lên “Đẹp không khác Sa Pa!”

Video: Pù Luông trong sương

Vào những ngày tháng 11, sương mù dày đặc bao phủ từ sáng sớm... Khung cảnh Pù Luông hiện ra mờ ảo như tranh sơn thủy. Du khách có thể đi bộ trên con đường nhỏ dẫn vào các bản làng, thả mắt ngắm những mái nhà sàn lấp ló trong sương, hít thở không khí trong lành và cảm nhận nhịp sống chậm rãi của người dân bản địa.

Chị Tuyết, chủ homestay Huy Tuyết ở Pù Luông, bật mí: Sương mù ở đây luôn xuất hiện bốn mùa. Vào mùa đông đặc biệt sương dày từ sáng đến trưa. Nhiều du khách thích đến Pù Luông để được chiêm ngưỡng cảnh sắc mờ ảo, yên bình.

Nhiều homestay nép mình bên những thửa ruộng bậc thang, tạo nên những góc sống ảo lý tưởng, khiến du khách vừa được trải nghiệm văn hóa bản địa, vừa thỏa sức check-in.

Trên đỉnh Pù Luông cao 1.700m, cảnh tượng còn ngoạn mục hơn, khi làn mây trắng bồng bềnh trôi qua các sườn núi, những thửa ruộng bậc thang chìm trong sương. Du khách có thể thả hồn nhìn mây núi, ghi lại những khoảnh khắc huyền ảo mà chẳng nơi nào có được.

Ruộng bậc thang chìm trong sương. Lớp lớp thửa ruộng uốn lượn theo sườn núi, mờ ảo trong màn sương sớm.

Khi sương tan dần vào buổi sáng, người dân tranh thủ thu hoạch lúa, bức tranh đời sống miền núi hiện ra đầy sống động, tươi mới.

Các bản làng nép mình bên ruộng bậc thang. Đó cũng là nơi lưu trú lý tưởng với du khách, vừa gần gũi, vừa có góc sống ảo tuyệt đẹp.

Góc nhìn từ homestay ra ruộng bậc thang. Du khách có thể vừa thưởng trà, vừa ngắm sương sớm ôm trọn bản làng và núi rừng.

Du khách dạo bộ trải nghiệm không gian tĩnh lặng và trong lành của Pù Luông.

Những mái nhà ẩn hiện trong làn sương trắng tạo khung cảnh huyền ảo như chốn thần tiên.

Cảnh sắc mờ ảo giữa mùa lúa chín. Làn sương bao phủ những thửa ruộng vàng óng, tạo nét đẹp vừa hoang sơ, vừa nên thơ. Pù Luông không chỉ là điểm đến để ngắm cảnh, mà còn là nơi trải nghiệm trọn vẹn. Đây chính là “thiên đường sống ảo” pha lẫn trải nghiệm văn hóa, khiến bất cứ ai đặt chân đến đều muốn quay lại.

Hoàng Đông