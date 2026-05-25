Pmax lập đỉnh gần 1.750MW, ngành điện Thanh Hóa kích hoạt phương án Dịch chuyển/Điều chỉnh phụ tải

Nắng nóng gay gắt diễn ra từ ngày 23/5 đến nay đẩy nhu cầu sử dụng điện tại Thanh Hóa tăng mạnh. Theo Công ty Điện lực Thanh Hóa, phụ tải cực đại (Pmax) toàn tỉnh ngày 24/5 đã đạt tới 1.743MW, sản lượng điện đạt hơn 32,5 triệu kWh, thiết lập đỉnh mới từ đầu năm đến nay và tăng khoảng 27,9% so với cùng kỳ.

Trước đó, ngày 23/5, Pmax toàn tỉnh đạt 1.592MW, sản lượng điện tiêu thụ hơn 31,4 triệu kWh. Theo dự báo của Công ty Điện lực Thanh Hóa, trước diễn biến thời tiết cực đoan, Pmax toàn tỉnh năm 2026 dự kiến có thể đạt tới 1.964MW.

Trước diễn biến đợt nắng nóng từ 38 đến 40°C tiếp tục kéo dài đến 27/5, ngày 25/5, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa đã ban hành công điện yêu cầu toàn bộ các phòng, ban và đơn vị trực thuộc thông báo tới khách hàng tham gia chương trình dịch chuyển, điều chỉnh phụ tải về tình hình nắng nóng kéo dài; đồng thời sẵn sàng phối hợp thực hiện tiết giảm hoặc dịch chuyển công suất khi hệ thống có yêu cầu.

Tại Thanh Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các chương trình DSM/DR với sự tham gia tích cực từ doanh nghiệp. Với chương trình DSM (Quản lý nhu cầu điện), 253 khách hàng lớn tại địa phương đã tham gia dịch chuyển thời gian sản xuất sang các khung giờ thấp điểm. Đối với chương trình DR (Điều chỉnh phụ tải điện), đã có 264 khách hàng đăng ký với tổng công suất gần 229MW. Dù chưa phải thực hiện điều chỉnh trong năm nay, việc sẵn sàng này nâng cao tính linh hoạt của hệ thống điện tỉnh. Việc doanh nghiệp chủ động điều chỉnh phụ tải giúp giảm áp lực hệ thống, hạn chế quá tải cục bộ, ổn định tần số, điện áp và tránh phải huy động nguồn điện chi phí cao. Bên cạnh đó, giảm sự phụ thuộc vào các nguồn điện có chi phí cao.

Từ ngày 23 đến 27/5, các điện lực địa phương được yêu cầu theo dõi sát biểu đồ phụ tải của các khách hàng đã ký cam kết, bảo đảm không vượt quá công suất đã đăng ký; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện hằng ngày trước 11 giờ.

Cùng với đó, ngành điện cũng tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, hệ thống chiếu sáng công cộng và các nhóm khách hàng sử dụng điện lớn.

Phụ tải khu vực miền Bắc được dự báo tiếp tục lập đỉnh mới, xấp xỉ 28.000MW trong ngày 25/5.

Theo Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO), sản lượng tiêu thụ điện của hệ thống điện quốc gia ngày 25/5 dự kiến lên tới 1 tỷ 136 triệu kWh; công suất phụ tải cực đại toàn hệ thống vào khoảng 53.503MW. Đáng chú ý, phụ tải khu vực miền Bắc được dự báo tiếp tục lập đỉnh mới, xấp xỉ 28.000MW.

Công ty Điện lực Thanh Hóa làm việc với các khách hàng lớn tham gia chương trình dịch chuyển, điều chỉnh phụ tải điện

Để bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn trong giai đoạn cao điểm, NSMO đã yêu cầu khởi động các tổ máy chạy dầu giá thành cao như S1, S2 Ô Môn I sử dụng dầu FO từ sáng 25/5. Một số tổ máy dầu khác tại Thủ Đức và Cần Thơ cũng được đặt trong trạng thái sẵn sàng huy động tùy theo diễn biến phụ tải thực tế.

Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 đang được NSMO huy động tối đa công suất.

Tại Thanh Hóa, hiện các nhà máy nhiệt điện và thủy điện trên địa bàn tỉnh cũng đang được huy động tối đa công suất phát điện lên lưới nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao. Tuy nhiên, ngành điện nhận định nguy cơ quá tải cục bộ vẫn có thể xảy ra vào các khung giờ cao điểm nếu nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tới.

Ngành điện khuyến cáo người dân chủ động sử dụng điện tiết kiệm.

Trong bối cảnh thời tiết còn diễn biến phức tạp, ngành điện khuyến cáo người dân, doanh nghiệp chủ động sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm; tăng cường điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức hợp lý để góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện.

Sáng 25/5, Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa cho biết, trong ngày hôm qua (24/5), khu vực tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ không khí cao nhất phổ biến từ 36.0 - 38.5 độ C, riêng tại trạm khí tượng Tĩnh Gia ghi nhận mức cao nhất là 39.8 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất dao động từ 45 - 50%. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, trong các ngày 25 và 26/5, khu vực Thanh Hóa tiếp tục xảy ra nắng nóng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ không khí cao nhất từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40 - 50%. Đợt nắng nóng này dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 28/5.

Tùng Lâm