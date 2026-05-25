Cả nước phát hiện hơn 12.000 vụ vi phạm hành lang bảo vệ đê điều, bãi sông

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chiều 25/5, cho biết theo số liệu thống kê mới nhất, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến tháng 7/2025, trên các tuyến đê từ cấp III trở lên tại các tỉnh, thành phố có đê đã xảy ra hơn 12.000 vụ vi phạm. Đáng chú ý, nhiều vụ việc liên quan đến hành lang bảo vệ đê điều, bãi sông, tập kết vật liệu trái phép vẫn còn tồn đọng, chưa được xử lý dứt điểm.

Chia sẻ tại Hội thảo tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đê điều, phòng, chống thiên tai, diễn ra trong ngày hôm nay, tại tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, nhấn mạnh trong những năm gần đây, thiên tai diễn biến ngày càng cực đoan, bất thường và khó dự báo, đã gây hậu quả nặng nề.

Tại Việt Nam, chỉ riêng năm 2025, cả nước đã ghi nhận 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, mức cao nhất từ trước đến nay; nhiều trận lũ lớn xảy ra trên diện rộng, vượt mức lịch sử tại nhiều hệ thống sông lớn.

Trước sức tàn phá của thiên tai, cả nước ghi nhận 484 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế ước tính hơn 104.000 tỷ đồng. “Những con số này cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước; nâng cao năng lực cộng đồng, năng lực ứng phó và xử lý vi phạm trong lĩnh vực đê điều, phòng, chống thiên tai,” ông Tiến nhấn mạnh.

Bên cạnh thiệt hại do thiên tai gây ra, theo số liệu được Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cập nhật, từ năm 2011 đến tháng 7/2025, trên các tuyến đê từ cấp III trở lên tại các tỉnh, thành phố có đê đã xảy ra hơn 12.000 vụ vi phạm. Nhiều vụ việc liên quan đến hành lang bảo vệ đê điều, bãi sông, tập kết vật liệu trái phép vẫn còn tồn đọng, chưa được xử lý dứt điểm.

Trong bối cảnh đó, cùng với quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật và thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, nhiều quy định mới liên quan đến xử lý vi phạm hành chính đã được sửa đổi, bổ sung. Trong đó có các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều.

Đề cập thêm về giải pháp trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cộng đồng, nhất là các tổ chức, doanh nghiệp và hộ dân sinh sống ven đê.

Tại hội thảo, các đại biểu là diện các hạt quản lý đê, chính quyền các xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng được tập huấn chuyên sâu về: Trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đê điều, phòng chống thiên tai; thẩm quyền xử phạt; hướng dẫn xử lý tình huống thực tiễn; giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở.

Nội dung tập huấn cũng tập trung cập nhật Nghị định số 03/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều, trong đó quy định rõ các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, các ý kiến trao đổi tại hội thảo không chỉ giúp thống nhất cách hiểu, cách áp dụng quy định pháp luật mà còn góp phần nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý đê điều, phòng, chống thiên tai tại cơ sở./.

Theo TTXVN