Tăng cường bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực, trừng phạt thân thể

Sáng 25/5, tại Hội trường Đảng ủy xã Vạn Lộc, Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2026 cụm số 3 với chủ đề: “Nói không với trừng phạt thân thể - Lắng nghe trẻ em nói, bảo vệ trẻ em bằng hành động”.

Tham gia diễn đàn có đại diện các sở, ngành liên quan, chính quyền địa phương, phụ huynh, giáo viên cùng đông đảo học sinh đến từ các trường THCS: Ngư Lộc, Hưng Lộc, Triệu Lộc, Hậu Lộc và Phú Lộc.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, lãnh đạo Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa của việc tạo môi trường an toàn, thân thiện để trẻ em được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng; đồng thời khẳng định trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ bạo lực, xâm hại.

Sau phần khai mạc, các đội tham gia đã mang đến nhiều tiết mục văn nghệ, tranh vẽ và tiểu phẩm với nội dung gần gũi, giàu tính giáo dục xoay quanh chủ đề phòng, chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình và xây dựng môi trường sống yêu thương cho trẻ em. Nhiều thông điệp ý nghĩa được các em gửi gắm như: “Không dùng đòn roi để dạy con”, “Lắng nghe trẻ em nói”, “Nói không với bạo lực học đường”, “Sự đối xử của người lớn chính là thước đo của văn minh”...

Đặc biệt, tiểu phẩm “Sự thức tỉnh của người cha” của trường THCS Ngư Lộc đã để lại nhiều cảm xúc cho người xem khi phản ánh chân thực những tổn thương tâm lý mà trẻ em phải chịu đựng từ những lời quát mắng hay hành vi bạo lực của người lớn. Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức về giáo dục tích cực và kỹ năng kiểm soát cảm xúc trong gia đình, nhà trường.

Điểm nhấn của diễn đàn là phần đối thoại trực tiếp giữa trẻ em với đại biểu, phụ huynh và giáo viên. Với sự tự tin, cởi mở, các em đã mạnh dạn đặt nhiều câu hỏi gần gũi, thực tế liên quan đến việc bị quát mắng, áp lực học tập, bạo lực học đường, sự thấu hiểu và cách ứng xử của người lớn đối với trẻ em.

Nhiều câu hỏi được các em chia sẻ như: “Vì sao nhiều người lớn vẫn chọn dùng đòn roi để dạy con thay vì lắng nghe và trò chuyện?”, “Khi bị tổn thương hoặc sợ hãi, trẻ em nên tìm ai để được giúp đỡ?”, “Người lớn có nên xin lỗi trẻ em khi làm sai không?”... Những vấn đề được nêu ra đều nhận được sự quan tâm, lắng nghe và trao đổi thẳng thắn từ các đại biểu.

Đại diện phụ huynh, giáo viên và chính quyền địa phương đã chia sẻ quan điểm về việc xây dựng môi trường giáo dục tích cực, không bạo lực; đồng thời khẳng định trẻ em không cần đòn roi để trưởng thành mà cần sự yêu thương, lắng nghe, kiên nhẫn và đồng hành đúng cách từ người lớn.

Trong phần tiếp thu ý kiến, đại diện các đơn vị tham dự cũng cam kết sẽ tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, phòng chống bạo lực học đường; tạo điều kiện để trẻ em được tham gia bày tỏ ý kiến và được bảo vệ tốt hơn cả ở gia đình và nhà trường.

Tại diễn đàn, chương trình “Bàn tay cam kết” đã thu hút sự hưởng ứng tích cực của đại biểu, phụ huynh, giáo viên và học sinh. Mỗi người tham gia đã cùng viết những lời cam kết, in dấu vân tay và gửi gắm thông điệp hành động nhằm chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, không bạo lực đối với trẻ em.

Thông qua diễn đàn, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp về giáo dục tích cực, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; đồng thời tạo cơ hội để trẻ em được lắng nghe, được tôn trọng và phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, hạnh phúc.

Trần Hằng