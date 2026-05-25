Xã Vĩnh Lộc: Khởi công xây dựng nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Thực hiện Kế hoạch số 142 của UBND tỉnh Thanh Hóa Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, sáng 25/5, xã Vĩnh Lộc đã tổ chức khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình ông Trịnh Văn Thịnh, thôn Giang Đông.

Ông Trịnh Văn Thịnh hiện đang hưởng trợ cấp hằng tháng của Nhà nước do bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định, nhiều năm sinh sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền xã Vĩnh Lộc đã rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở mới cho gia đình ông Thịnh. Ngôi nhà được xây dựng theo tiêu chuẩn “3 cứng” với tổng kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng, trong đó có 60 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và 20 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ theo Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo xã Vĩnh Lộc nhấn mạnh, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng đối với những người có công với cách mạng.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở không chỉ giúp gia đình ông Trịnh Văn Thịnh ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và địa phương đối với người có công, góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trịnh Thu (CTV)