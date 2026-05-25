390 hội viên CCB phường Bỉm Sơn được khám sức khỏe miễn phí

Sáng 25/5, Hội cựu chiến binh (CCB) phường Bỉm Sơn phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn, Nhà thuốc Long Châu tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hội viên CCB trên địa bàn.

Đây là hoạt động mở đầu của chuỗi các hoạt động tri ân của phường Bỉm Sơn nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Theo đó, trong 2 ngày 25 và 26/5, 390 hội viên CCB thuộc 35 chi hội được các y, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn khám, tư vấn sức khỏe tổng quát; đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, tư vấn sử dụng thuốc; cấp phát thuốc miễn phí theo tình trạng sức khỏe và tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nhằm phát hiện sớm để điều trị kịp thời.

Các bác sỹ thực hiện tư vấn, thăm khám sức khỏe hội viên CCB Bỉm Sơn.

Qua đó, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, để các hội viên CCB tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích tiếp tục là cây cao bóng cả, tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Nhân dịp này, Nhà thuốc Long Châu hỗ trợ 100 suất thuốc bổ; số thuốc còn lại do Thường trực Hội CCB phường đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Phan Nga