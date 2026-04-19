Phường Tĩnh Gia ra quân tổng vệ sinh môi trường tại Khu du lịch biển Hải Hòa

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19/4, UBND phường Tĩnh Gia tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải tại Khu du lịch biển Hải Hòa, chuẩn bị cho khai trương du lịch biển Hải Hòa năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 26/4 tại Quảng trường biển, Khu du lịch biển Hải Hòa.

Hình ảnh tại buổi lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường.

Tại buổi ra quân, trên 400 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng chuyên môn, trung tâm thuộc UBND phường; đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân trên địa bàn phường; Công an phường; Đồn Biên phòng Hải Hòa; Ban CHQS phường; học sinh Trường THPT Tĩnh Gia 1 cùng đại diện các nhà hàng, khách sạn và hộ kinh doanh tại Khu du lịch biển Hải Hòa đã tham gia tổng vệ sinh môi trường tại khu vực khu du lịch; tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải tại các tuyến đường chính, đường nhánh dẫn đến khu du lịch; khu vực sau nhà hàng, khách sạn, bãi biển, đường CC3....

Chủ tịch UBND phường Tĩnh Gia Đặng Văn Quang tham gia tổng vệ sinh môi trường tại Khu du lịch biển Hải Hoà.

Trong đợt này, phường Tĩnh Gia đã thực hiện giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi tập kết nguyên vật liệu, bày bán hàng hóa, biển quảng cáo, mái che, kết cấu cơi nới... cản trở giao thông trên hành lang các tuyến đường chính và đường nhánh xuống Khu du lịch biển Hải Hòa.

Trên 400 người tham gia tổng vệ sinh môi trường.

Tổng vệ sinh môi trường góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường biển, xây dựng điểm đến du lịch biển Hải Hòa ngày càng văn minh, sạch đẹp và thân thiện; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho Lễ khai trương Du lịch biển Hải Hoà năm 2026.

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Đền thờ Lê Hoàn - Di tích quốc gia đặc biệt lưu giữ dấu ấn triều Tiền Lê

Đền thờ Lê Hoàn - Di tích quốc gia đặc biệt lưu giữ dấu ấn triều Tiền Lê

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Tọa lạc tại xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa, Đền thờ Lê Hoàn không chỉ là ngôi đền cổ hơn 500 năm tuổi mà còn là di tích quốc gia đặc biệt lưu giữ dấu ấn triều Tiền Lê. Nơi đây gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của vua Lê Đại Hành - vị hoàng đế có công...
Nghệ nhân tâm huyết truyền dạy chữ Thái

Nghệ nhân tâm huyết truyền dạy chữ Thái

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Hà Công Mậu (sinh năm 1946), ở xã Bá Thước vẫn miệt mài với chữ viết của đồng bào dân tộc Thái. Những đóng góp của ông đã góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
“Có bàn tay mẹ, con ấm no”

“Có bàn tay mẹ, con ấm no”

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Con đường vào nhà cháu Vi Thị Uyên, khu phố Thanh Xuân, xã Thường Xuân một chiều đầu mùa hè rộn tiếng nói, cười, bởi có các “mẹ đỡ đầu” là hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh đến thăm, tặng quà, trao kinh phí đỡ đầu 6 triệu đồng/năm.
