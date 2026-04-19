Phường Tĩnh Gia ra quân tổng vệ sinh môi trường tại Khu du lịch biển Hải Hòa

Sáng 19/4, UBND phường Tĩnh Gia tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải tại Khu du lịch biển Hải Hòa, chuẩn bị cho khai trương du lịch biển Hải Hòa năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 26/4 tại Quảng trường biển, Khu du lịch biển Hải Hòa.

Hình ảnh tại buổi lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường.

Tại buổi ra quân, trên 400 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng chuyên môn, trung tâm thuộc UBND phường; đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân trên địa bàn phường; Công an phường; Đồn Biên phòng Hải Hòa; Ban CHQS phường; học sinh Trường THPT Tĩnh Gia 1 cùng đại diện các nhà hàng, khách sạn và hộ kinh doanh tại Khu du lịch biển Hải Hòa đã tham gia tổng vệ sinh môi trường tại khu vực khu du lịch; tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải tại các tuyến đường chính, đường nhánh dẫn đến khu du lịch; khu vực sau nhà hàng, khách sạn, bãi biển, đường CC3....

Chủ tịch UBND phường Tĩnh Gia Đặng Văn Quang tham gia tổng vệ sinh môi trường tại Khu du lịch biển Hải Hoà.

Trong đợt này, phường Tĩnh Gia đã thực hiện giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi tập kết nguyên vật liệu, bày bán hàng hóa, biển quảng cáo, mái che, kết cấu cơi nới... cản trở giao thông trên hành lang các tuyến đường chính và đường nhánh xuống Khu du lịch biển Hải Hòa.

Trên 400 người tham gia tổng vệ sinh môi trường.

Tổng vệ sinh môi trường góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường biển, xây dựng điểm đến du lịch biển Hải Hòa ngày càng văn minh, sạch đẹp và thân thiện; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho Lễ khai trương Du lịch biển Hải Hoà năm 2026.

Sỹ Thành (CTV)