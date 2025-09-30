Phường Sầm Sơn ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường sau bão số 10

Chiều 30/9, Đảng ủy, UBND phường Sầm Sơn tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải ngay sau bão số 10.

Các lực lượng tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường tại tuyến đường Hồ Xuân Hương.

Trên 1.500 đoàn viên thanh niên, hội viên nông dân, phụ nữ, dân quân tự vệ cùng đông đảo Nhân dân đã cùng tham gia dọn dẹp, khắc phục hậu quả bão để lại. Trọng điểm của đợt ra quân lần này là khu vực Tượng đài Nguyễn Thị Lợi, tuyến đường Hồ Xuân Hương - trục đường ven biển dài hơn 2km.

Các lực lượng và máy móc được huy động để khẩn trương thu dọn, vận chuyển cát, rác thải, cây cối gãy đổ đến điểm tập kết để xử lý theo quy định.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 10, một lượng lớn cát từ bờ biển tràn lên mặt đường Hồ Xuân Hương gây cản trở giao thông, làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, sản xuất của người dân cũng như hoạt động du lịch. Bằng tinh thần trách nhiệm cao, các lực lượng đã khẩn trương dọn dẹp, thu gom và vận chuyển cát, rác thải sinh hoạt, cây cối gãy đổ đến điểm tập kết để xử lý theo quy định.

Rác thải được đưa đến điểm tập kết để xử lý theo quy định.

Ra quân tổng vệ sinh môi trường sau bão đã góp phần đưa tuyến đường ven biển của đô thị du lịch Sầm Sơn sớm trở lại trạng thái sạch đẹp, an toàn để các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và du lịch trên địa bàn phường sớm trở lại bình thường.

Trần Hằng