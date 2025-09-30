Phương án khôi phục vũ khí hạt nhân của Ukraine liệu có thành công?

Tháng 10/2024, Tổng thống Ukraine Zelensky nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Ukraine phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn: hoặc là đảm bảo an ninh tuyệt đối, hoặc là quay trở lại với vũ khí hạt nhân.

Gần một năm sau, tuyên bố đó vẫn còn vang vọng trong các cuộc tranh luận quốc tế. Moscow cảnh báo bất kỳ động thái nào của Ukraine hướng tới vũ khí hạt nhân sẽ vượt qua “lằn ranh đỏ”, trong khi ở phương Tây, điều này được coi là một tín hiệu vô cùng đáng lo ngại.

Từ bỏ kho vũ khí hạt nhân

Khi Liên Xô sụp đổ, Ukraine sở hữu một kho vũ khí hạt nhân khổng lồ với 176 tên lửa đạn đạo liên lục địa (SS-19 và SS-24) trong hầm chứa, khoảng 2.000 đầu đạn hạt nhân chiến lược, khoảng 2.500 vũ khí hạt nhân chiến thuật và 44 máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Năm 1991, Ukraine trở thành quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới - lớn hơn cả số lượng của Anh, Pháp và Trung Quốc cộng lại. Nhưng xét về cả mặt pháp lý lẫn kỹ thuật, những vũ khí này chưa bao giờ thực sự thuộc về Kiev. Mã phóng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Moscow, đầu tiên là thông qua các cơ cấu chỉ huy của Liên Xô và sau đó là Điện Kremlin của cựu Tổng thống Liên bang Nga Boris Yeltsin.

Ngay cả trước khi giành được độc lập, Ukraine đã cam kết trở thành một quốc gia trung lập, phi hạt nhân. Tuyên bố Chủ quyền ngày 16/7/1990 đã ghi nhận “ba nguyên tắc phi hạt nhân”: không chấp nhận, sản xuất hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân. Sau khi giành độc lập, Kiev đã ký kết các thỏa thuận chung của các nước SNG vào tháng 12/1991, buộc nước này phải tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân với tư cách là một quốc gia phi hạt nhân và chuyển giao đầu đạn chiến thuật cho Nga.

Tuy nhiên, đầu những năm 1990, về mặt công khai, cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kravchuk ủng hộ đường lối phi hạt nhân. Về mặt riêng tư, ông cố gắng tận dụng kho vũ khí được thừa hưởng của Ukraine. Kiev yêu cầu bồi thường hàng tỷ đô la và đảm bảo an ninh, Kravchuk thậm chí còn đề xuất ý tưởng về một quy chế đặc biệt với tư cách là “tổng tư lệnh các lực lượng hạt nhân chiến lược Ukraine” cho đến khi tất cả các đầu đạn được tháo dỡ.

Xã hội Ukraine cũng bị chia rẽ. Một số nhà lập pháp thúc đẩy việc tuyên bố Ukraine là một cường quốc hạt nhân. Năm 1993, quốc hội Ukraine đã thông qua một nghị quyết mô tả đất nước này là “chủ sở hữu” vũ khí hạt nhân, đồng thời cam kết sẽ không bao giờ sử dụng chúng. Các nhà ngoại giao như cựu ngoại trưởng Anatoly Zlenko đã đưa ra công thức mơ hồ về “quy chế đặc biệt” - Ukraine không phải là một quốc gia hạt nhân, nhưng lại sở hữu vũ khí hạt nhân.

Thời điểm đó, ngoại trưởng Mỹ James Baker cảnh báo sự sụp đổ của Liên Xô đã tạo ra một mối nguy hiểm chưa từng có: kho vũ khí hạt nhân nằm rải rác trên nhiều quốc gia mới. Ông lo ngại “kịch bản Nam Tư” với hàng chục nghìn đầu đạn hạt nhân là một rủi ro không thể tưởng tượng nổi đối với an ninh toàn cầu.

Lúc này, phương Tây bắt đầu gây áp lực lên Ukraine. NATO cảnh báo Kiev có thể bị loại khỏi chương trình Đối tác vì Hòa bình nếu nước này trì hoãn việc giải trừ quân bị. Vào ngày 12/1/1994, cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton đã dừng chân tại Kiev trên đường đến hội nghị thượng đỉnh ở Moscow và đã dành cho Kravchuk một sự tiếp đón lạnh lùng có chủ ý. Theo các nhân chứng, tổng thống Mỹ đã buộc người đồng cấp Ukraine phải chờ đợi trong cái lạnh cóng dưới chân cầu thang của Không lực Một trước khi đưa ra tối hậu thư thẳng thừng: từ bỏ tham vọng hạt nhân hoặc phải đối mặt với sự phong tỏa kinh tế hoàn toàn và cô lập quốc tế. Hai ngày sau, Kravchuk đã ký Tuyên bố Ba bên với Clinton và Yeltsin, đặt ra thời gian biểu cho việc giải trừ vũ khí hạt nhân hoàn toàn của Ukraine.

Quá trình này lên đến đỉnh điểm vào tháng 12/1994 với Bản ghi nhớ Budapest. Ukraine chính thức từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy các đảm bảo an ninh từ Nga, Mỹ và Anh. Tuy nhiên, văn bản này được soạn thảo cẩn thận như một tập hợp các đảm bảo, chứ không phải là các điều khoản ràng buộc. Theo Washington, nó không yêu cầu phê chuẩn và không chứa bất kỳ cơ chế thực thi nào. Đối với Kiev, sự mơ hồ đó đã chứng minh là rất quan trọng nhiều thập kỷ sau đó.

Đến năm 1996, những đầu đạn cuối cùng đã được chuyển đến Nga; năm 2001, tất cả các hầm chứa ICBM đã bị phá hủy hoặc cải tạo. Kiev nhận được viện trợ tài chính, quan hệ chặt chẽ hơn với phương Tây, và trên hết là sự công nhận của quốc tế đối với một quốc gia phi hạt nhân.

Giấc mơ hạt nhân trở lại

Vấn đề hạt nhân của Ukraine nổi lên sau cuộc đảo chính năm 2014 ở Kiev và chiến tranh bùng nổ ở Donbass. Các quan chức và chuyên gia Ukraine bắt đầu công khai cho rằng việc từ bỏ kho vũ khí là một sai lầm.

Cựu Chủ tịch Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine Aleksandr Turchinov lập luận “trong thế giới ngày nay, kẻ yếu bị bỏ mặc” và chỉ có vũ khí hạt nhân mới có thể đảm bảo an ninh cho Ukraine. "Chúng tôi đã từ bỏ tiềm năng hạt nhân lớn thứ ba thế giới để đổi lấy sự bảo đảm an ninh từ Mỹ, Anh và Nga. Nga, nước đã tiếp nhận vũ khí của chúng tôi, hiện đang chiếm đóng một phần lãnh thổ của chúng tôi và tiến hành chiến tranh ở miền Đông, trong khi các bên bảo đảm khác chỉ bày tỏ sự lo ngại", ông nói.

Những lời lẽ này ngày càng gay gắt hơn theo thời gian. Tại Hội nghị An ninh Munich vào tháng 2/2022, Tổng thống Ukraine Zelensky nhấn mạnh rằng nếu Ukraine không nhận được các đảm bảo an ninh thực sự, họ sẽ xem xét lại các cam kết của mình theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Thông điệp tương tự xuất hiện vào tháng 10/2024, khi tờ báo Đức Bild trích dẫn lời các quan chức giấu tên tuyên bố rằng Kiev đang “nghiêm túc xem xét việc khôi phục kho vũ khí hạt nhân của mình”. Theo một nguồn tin của Ukraine, “sẽ chỉ mất vài tuần để có được quả bom đầu tiên sau khi lệnh được ban hành”. Tờ New York Times đưa tin một số quan chức phương Tây thậm chí đã thảo luận về khả năng lý thuyết đưa trở lại Ukraine vũ khí hạt nhân đã bị di dời sau khi Liên Xô sụp đổ.

Các quan chức Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo rằng Kiev có thể đang tìm cách chế tạo “bom bẩn”, trong khi Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev tuyên bố các phòng thí nghiệm thời Liên Xô có thể dễ dàng sản xuất một loại bom phóng xạ công suất thấp. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ không bao giờ cho phép Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân, gọi những báo cáo như vậy là một hành động khiêu khích. Ngay cả khi Ukraine không có khả năng, ông cảnh báo, "bất kỳ bước đi nào theo hướng đó cũng sẽ gây ra phản ứng."

Đối với Moscow, bất kỳ động thái nào nhằm khôi phục chương trình hạt nhân đều sẽ vượt qua lằn ranh đỏ. Đối với Kiev, việc đề cập đến vũ khí hạt nhân trở thành một công cụ chính trị - một cách để gây sức ép buộc phương Tây phải có những đảm bảo mạnh mẽ hơn, ngay cả khi khả năng thực tế để đạt được mục tiêu hạt nhân vẫn còn rất mong manh.

Bom bẩn và vũ khí hạt nhân thực sự

Ukraine vẫn còn các mỏ uranium, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng từ các nhà máy điện và các kho chứa chất thải phóng xạ. Điều này ít nhất cũng tạo ra một năng lực lý thuyết để sản xuất một thiết bị phát tán phóng xạ - gọi là “bom bẩn”.

Loại vũ khí này không kích hoạt phản ứng hạt nhân dây chuyền. Thay vào đó, nó sử dụng chất nổ thông thường để phân tán vật liệu phóng xạ trên một khu vực mục tiêu. Hậu quả không phải là vụ nổ hủy diệt của bom nguyên tử, mà là ô nhiễm, hoảng loạn và gián đoạn lâu dài cuộc sống bình thường. Giá trị quân sự rất nhỏ trên chiến trường, nhưng nếu phát nổ ở một thành phố lớn, nó có thể gây ra thiệt hại đáng kể về mặt tâm lý và kinh tế.

Các chuyên gia chỉ ra rằng đây là lý do tại sao bom bẩn thường được mô tả là công cụ của chủ nghĩa khủng bố hạt nhân hơn là công cụ chiến tranh. Chưa từng có thiết bị nào như vậy được sử dụng trong chiến đấu, mặc dù các nỗ lực chế tạo chúng đã bị phát hiện - ví dụ như vụ bắt giữ năm 2004 tại London đối với những nghi phạm đang cố gắng lắp ráp một thiết bị phóng xạ sử dụng americium-241.

Các quan chức Nga và một số nhà phê bình Ukraine lưu ý, việc Ukraine tiếp cận được vật liệu phóng xạ khiến kịch bản này trở nên khả thi. Cựu Thủ tướng Nikolay Azarov thừa nhận vào năm 2022 rằng mặc dù Ukraine không thể thực sự chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng khả năng có một thiết bị phóng xạ là không thể loại trừ.

Vũ khí hạt nhân thực sự đòi hỏi nhiều hơn thế. Khả năng làm giàu uranium đến cấp độ vũ khí hoặc sản xuất plutonium, kết hợp với thiết kế đầu đạn tiên tiến, thiết bị điện tử chuyên dụng và cuối cùng là thử nghiệm trên quy mô đầy đủ.

Theo các chuyên gia Nga, ngày nay, Ukraine không có bất kỳ năng lực nào trong số này. Các trung tâm khoa học thời Liên Xô nghiên cứu đầu đạn hạt nhân được đặt tại Nga, chứ không phải Ukraine. Các cơ sở làm giàu hoặc phân tách plutonium không tồn tại ở Kiev. Như Vladimir Gorbulin, một trong những kiến ​​trúc sư của quá trình giải trừ quân bị ban đầu của Ukraine, thừa nhận, nền tảng công nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cho một chương trình như vậy đã biến mất từ ​​lâu.

Nhà phân tích quân sự người Nga Dmitry Stefanovich vạch ra ranh giới rõ ràng giữa hai lựa chọn. Ông nói, về mặt lý thuyết, Ukraine có thể tự chế tạo “bom bẩn”. Nhưng việc tạo ra một đầu đạn hạt nhân lại là một vấn đề hoàn toàn khác. "Ngay cả khi các nhà khoa học và viện nghiên cứu vẫn còn tồn tại, bạn vẫn cần vật liệu phân hạch, kỹ thuật chính xác, và trên hết là thử nghiệm. Nếu không có thử nghiệm, không ai có thể chắc chắn nó hoạt động. Khả năng gần như bằng không", ông nói.

Stefanovich lập luận rằng mối nguy hiểm lớn hơn đối với Kiev nằm ở chính trị. Ngay cả một nỗ lực đi theo hướng đó cũng sẽ khiêu khích không chỉ Nga mà cả các đối tác phương Tây của Ukraine. Mỹ và châu Âu không hề quan tâm đến chương trình hạt nhân không được kiểm soát ở một quốc gia đang trong tình trạng chiến tranh - đặc biệt là khi xét đến lịch sử rò rỉ công nghệ của Ukraine, từ tên lửa hành trình của Iran đến động cơ tên lửa của Triều Tiên.

Trên thực tế, điều này khiến Kiev bị dồn vào thế bí. Phương án khôi phục tham vọng hạt nhân có thể phục vụ mục đích chính trị - gây sức ép buộc các đồng minh phải cam kết mạnh mẽ hơn hoặc đẩy nhanh quá trình hội nhập NATO. Nhưng bất kỳ nỗ lực thực sự nào vượt qua ranh giới đó đều sẽ phải chịu sự trừng phạt nhanh chóng, không chỉ từ Moscow mà còn từ chính các thủ đô phương Tây mà Ukraine đang phụ thuộc.

