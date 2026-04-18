Phụ nữ thôn Bái Trại đoàn kết giúp nhau vượt khó

Những năm qua, Chi hội phụ nữ thôn Bái Trại, xã Yên Định đã giúp nhiều hội viên phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững. Năm 2025, chi hội được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong hoạt động hội.

Lãnh đạo Hội LHPN xã Yên Định và Chi hội phụ nữ thôn Bái Trại thăm gia đình chị Trịnh Thị Hồng đã thoát nghèo từ hỗ trợ con giống của chi hội.

Đến thăm gia đình chị Trịnh Thị Hồng là một trong 3 hộ gia đình hội viên khó khăn được chi hội trao con giống để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Năm 2020, chị Hồng được chi hội trao 1 lợn nái, trị giá 1 triệu đồng. Thời điểm này, chồng chị Hồng bị tai biến, 5 người con còn đang đi học nên cuộc sống rất khó khăn. Từ việc hỗ trợ giống ban đầu, chị Hồng dành thời gian, công sức chăm sóc, mỗi năm lợn nái sinh sản từ 10 con trở lên. Chị nuôi bán giống và mua thêm 1 lợn nái nữa để duy trì, qua đó cho thu nhập vài chục triệu đồng/năm.

Thấy chị Hồng chăm chỉ làm ăn, lại biết tính toán sinh lời, chi hội kết nối cho chị vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua cặp bò nuôi sinh sản và xây chuồng... Đến nay, gia đình chị Hồng đã nhiều lần bán bò, lợn và thoát nghèo, xây được ngôi nhà khang trang, kiên cố... Từ việc trao chiếc “cần câu”, chị Hồng đã biết vận dụng để câu “con cá” và phát triển kinh tế gia đình đi lên, tạo sự tin tưởng của chi hội và lan tỏa đến những hội viên khó khăn khác học tập vươn lên trong cuộc sống.

Còn đối với hộ gia đình chị Lê Thị Liên lại cải tạo diện tích đất để trồng hoa, rau màu theo mùa vụ. Vào những ngày tuần và giáp tết, gia đình chị có nguồn thu ổn định từ bán hoa cúc, hoa dơn..., mùa nào cũng có rau các loại bán. Ngoài ra, chị còn kết hợp trồng một số loại cây ăn quả, như mít, quất, chanh, ổi... Chị Liên chia sẻ: “Làm nông rất vất vả nên phải biết tính toán, quy hoạch hợp lý để chuyển đổi mô hình trồng cây mang lại giá trị thu nhập. Việc quy hoạch, cải tạo vườn tạp làm thành “nhà sạch, vườn đẹp” vừa có thu nhập vừa tạo không gian thoáng đãng, không khí trong lành, nâng cao sức khỏe”.

Chi hội phụ nữ thôn Bái Trại hiện có 365 hội viên. Đời sống kinh tế của hội viên chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, một số chị em làm công ty. Để giúp chị em có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, chi hội đã rà soát hội viên khó khăn để xây dựng kế hoạch giúp đỡ đúng mục đích, đạt hiệu quả; tăng cường các hoạt động tương trợ, giúp nhau; xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt để lan tỏa tinh thần đi đầu trong mọi việc... Chi hội đã vận động hội viên đóng góp Quỹ “Mái ấm tình thương” đạt 98% và hỗ trợ 3 gia đình hội viên khó khăn về con giống phục vụ phát triển sản xuất; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý dư nợ hơn 3,9 tỷ đồng và Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý dư nợ hơn 4,5 tỷ đồng cho nhiều lượt hội viên vay; xây dựng quỹ chi hội do hội viên đóng góp hơn 200 triệu đồng...

Từ những nguồn vốn này, hội viên phụ nữ được vay vốn đã sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả và vượt qua giai đoạn khó khăn để có việc làm, tăng thu nhập và hoàn trả vốn ban đầu cho ngân hàng, cho chi hội đúng thời gian quy định. Chi hội duy trì Câu lạc bộ (CLB) Xây dựng gia đình hạnh phúc với 40 thành viên tham gia. CLB đã tập trung tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc; đồng thời gây quỹ đạt 50 triệu đồng và tổ chức các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Hội viên chi hội phụ nữ thôn Bái Trại gom phế liệu hỗ trợ hội viên khó khăn, trẻ mồ côi.

Ở thôn Bái Trại, tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp nhau của chị em luôn được đặt lên hàng đầu, dù là việc nhỏ nhất. Chi hội đã duy trì hiệu quả mô hình “Biến rác thải thành tiền”. Chị Lưu Thị Lài, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Bái Trại cho biết: “Từ nguồn gom phế liệu, hàng năm, chi hội bán được 12 đến 17 triệu đồng dành tặng hàng chục suất quà cho hội viên, trẻ em khó khăn; nhận đỡ đầu 4 cháu mồ côi. Đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa “tích tiểu thành đại” của chi hội để lan tỏa tinh thần nhân ái và góp phần bảo vệ môi trường”.

Cùng với nâng cao đời sống vật chất, Chi hội phụ nữ thôn Bái Trại còn tích cực, chủ động đăng ký với cấp ủy thực hiện các công trình, phần việc, góp sức xây dựng diện mạo quê hương sáng, xanh, sạch, đẹp. Chị em dành nhiều ngày công trồng, chăm sóc những tuyến đường hoa, cây xanh, hàng rào xanh; duy trì tổng dọn vệ sinh môi trường cuối tuần; xây dựng “nhà sạch, vườn đẹp”, tuyến đường phụ nữ tự quản...; tham gia phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tạo sân chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe để xây dựng hạnh phúc gia đình, xây dựng quê hương. Chị em còn là lực lượng đi đầu trong sử dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số qua các nhóm zalo trao đổi thông tin, sử dụng VNeID để tiếp cận các dịch vụ công điện tử, thực hiện thủ tục hành chính và tham gia các hoạt động trực tuyến của hội... Có thể nói, với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, Chi hội phụ nữ thôn Bái Trại đã thực sự là mái ấm thứ hai của hội viên, lan tỏa nhiều hoạt động hiệu quả đến những chi hội khác.

Bài và ảnh: Lê Hà