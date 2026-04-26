Phụ nữ Hoằng Tiến ra quân làm sạch bãi biển

Sáng 26/4, tại bãi biển Hải Tiến, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hoằng Tiến phối hợp với các câu lạc bộ trên địa bàn tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường với thông điệp “Chủ nhật xanh – chung tay lan tỏa xanh, sạch, đẹp”.

Chương trình thu hút gần 200 cán bộ, hội viên phụ nữ cùng thành viên Câu lạc bộ du lịch biển Hải Tiến, Câu lạc bộ Cafe sách tham gia, tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng.

Ngay từ sáng sớm, các lực lượng đã chủ động chia thành nhiều nhóm, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ như chổi, bao tải, găng tay... đồng loạt ra quân thu gom rác thải dọc bãi biển và các tuyến đường ven biển.

Hoằng Tiến có hơn 6,8km bờ biển thuộc Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến. Để chuẩn bị cho mùa du lịch năm 2026, địa phương đang tích cực huy động các nguồn lực để chỉnh trang hạ tầng, tăng cường công tác vệ sinh môi trường, cải thiện cảnh quan và chất lượng dịch vụ.

Việc duy trì thường xuyên các hoạt động làm sạch bờ biển được xác định là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện và an toàn trước thềm mùa du lịch.

Theo bà Vũ Thị Sáng, Chủ tịch Hội LHPN xã Hoằng Tiến, hoạt động ra quân không chỉ mang ý nghĩa thiết thực trong việc làm sạch môi trường biển mà còn góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân và du khách trong việc hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Thông qua những hành động cụ thể, chương trình hướng tới mục tiêu lâu dài của hoạt động “Chủ nhật xanh”, hình thành thói quen ứng xử văn minh với môi trường, qua đó giữ gìn cảnh quan du lịch biển Hải Tiến theo hướng xanh, sạch, bền vững.

Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026 dự kiến tổ chức vào tối 30/4 tại sân khấu quảng trường Khu du lịch.

Minh Hiền