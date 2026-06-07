Hành trình đổi thay từ nguồn vốn TYM

Những năm qua, trong hành trình khởi nghiệp và phát triển kinh tế, nhiều phụ nữ nông thôn nghèo gặp không ít khó khăn do thiếu vốn, thiếu điều kiện tiếp cận các nguồn tín dụng chính thức, hợp lý. Thấu hiểu điều đó, Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM) - Chi nhánh Thanh Hóa đã và đang trở thành điểm tựa tài chính tin cậy, đồng hành cùng hội viên phụ nữ vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Chị Hoàng Thị Bình, Cụm trưởng cụm 25, TYM Chi nhánh Thanh Hóa - PGD số 02, với mô hình trang trại nuôi tôm gần 2.000m2 tại phường Nam Sầm Sơn.

Sáng sớm ở vùng biển Nam Sầm Sơn chị Hoàng Thị Bình ở khu phố Thượng Du đã có mặt bên những ao tôm của gia đình. Đây là thành quả của bao năm lao động cần mẫn và những quyết định dám thay đổi cuộc sống của chị. Không ai biết rằng trước khi có được trang trại nuôi tôm với quy mô gần 2.000m2 như hôm nay, chị đã từng trải qua quãng thời gian dài chật vật mưu sinh do thiếu vốn.

Chị Bình tham gia TYM - Chi nhánh Thanh Hóa từ năm 2018. Những ngày đầu mới tham gia TYM, chị vẫn còn nhiều băn khoăn. Nhưng khi được tiếp cận được nguồn vốn và sự đồng hành tận tình của cán bộ TYM, chị bắt đầu mạnh dạn hơn trong việc đầu tư phát triển kinh tế. Từ những khoản vay nhỏ ban đầu, chị từng bước tích lũy kinh nghiệm sản xuất và mở rộng quy mô chăn nuôi. Qua nhiều vòng vốn, mô hình nuôi tôm của gia đình dần được hình thành và phát triển. Đến thời điểm hiện tại chị đang vay 65 triệu đồng từ sản phẩm vốn phát triển kinh tế của TYM để đầu tư vào trang trại nuôi tôm. Trang trại này không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, mà còn đánh dấu bước chuyển mình của một phụ nữ từng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhờ kinh tế ổn định hơn, chị có điều kiện chăm lo cho con cái học hành, xây dựng gia đình và từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống. Điều khiến chị trân trọng hơn cả là sự đồng hành của TYM - nơi không chỉ hỗ trợ vốn, mà còn tiếp thêm niềm tin cho phụ nữ nông thôn mạnh dạn phát triển sinh kế. Với vai trò là cụm trưởng, chị còn là người kết nối, hỗ trợ và chia sẻ những kinh nghiệm của mình với nhiều hội viên khác trong cụm. Những buổi sinh hoạt cụm không chỉ là nơi trao đổi thông tin, mà còn là nơi chị truyền cảm hứng để chị em sử dụng vốn vay hiệu quả, cùng nhau phát triển kinh tế.

Khi nhiều người dân còn chưa thức giấc, trong căn bếp của gia đình chị Nguyễn Thị Thùy ở thôn Tiên Thắng, xã Tiên Trang đã đỏ lửa. Mùi nước dùng bún, phở lan tỏa trong không khí báo hiệu một ngày mới tất bật nhưng đầy hy vọng. Ít ai nghĩ rằng, người phụ nữ chủ quán bún, phở này trước đây từng là hộ nghèo của địa phương, cuộc sống chỉ dựa vào mấy sào ruộng, thu nhập bấp bênh, quanh năm chỉ lo toan cái ăn, cái mặc, luôn trong tình trạng “thiếu trước hụt sau”. Không có vốn, không có điều kiện kinh tế để đầu tư sản xuất hay kinh doanh, chị chỉ có thể quanh quẩn với ruộng đồng mà vẫn không đủ trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, với mong muốn thay đổi cuộc sống, chị đã mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn từ TYM - Chi nhánh Thanh Hóa với khoản vay ban đầu 30 triệu đồng. Từ số vốn ấy, chị quyết định làm một việc mà trước đó chưa từng nghĩ tới, đó là mở quán ăn sáng nhỏ ngay tại gia đình.

Những ngày đầu không hề dễ dàng với chị. Từ việc mua sắm dụng cụ nấu nướng, bàn ghế đến chuẩn bị nguyên liệu, tất cả chị đều phải tính toán kỹ lưỡng để sử dụng đồng vốn hiệu quả nhất. Nhưng bằng sự chăm chỉ, khéo léo và đặc biệt là ý thức giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, quán ăn sáng của chị dần tạo được uy tín. Từ những vị khách quen ban đầu, quán ngày càng đông hơn. Không chỉ phục vụ người dân trong thôn, chị còn nhận thêm các đơn đặt hàng nhỏ cho những buổi hội họp, liên hoan. Mô hình kinh doanh của chị không chỉ giúp gia đình ổn định kinh tế, còn tạo việc làm cho 3 lao động tại địa phương. Những thay đổi tích cực của chị đã được ghi nhận khi năm 2025 gia đình chị được địa phương biểu dương là hộ gia đình tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Ngoài ra, chị còn mạnh dạn tham gia công tác xã hội khi ứng cử chức vụ chi hội trưởng phụ nữ thôn và tham gia Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp trẻ tại địa phương.

Bà Vũ Thị Dung, Phó giám đốc TYM - Chi nhánh Thanh Hóa, cho biết: "Câu chuyện của chị Bình, chị Thùy là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của tài chính vi mô TYM - nơi những khoản vốn không lớn nhưng được trao đúng lúc, đúng người đã giúp phụ nữ nông thôn vươn lên ổn định cuộc sống. Đây không chỉ là một kết quả, mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục sứ mệnh đồng hành cùng phụ nữ phát triển và giảm nghèo bền vững. Từ những khoản vay tưởng chừng nhỏ bé, nhiều phụ nữ đã có cơ hội thay đổi cuộc sống, khẳng định vai trò của mình trong gia đình và cộng đồng. Đó còn là minh chứng cho giá trị nhân văn mà TYM đang mang lại khi những cơ hội nhỏ được trao đi đã tạo nên những thay đổi lớn, bền vững và đầy hy vọng cho nhiều phụ nữ trên hành trình làm chủ cuộc sống".

Hiện nay, TYM - Chi nhánh Thanh Hóa đang hoạt động ở 33 xã, phường, 614 cụm, với 19.949 khách hàng. Từ đầu năm 2026 đến nay, số vốn phát ra hơn 242,1 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay hơn 355,5 tỷ đồng; số dư tiết kiệm hơn 175,6 tỷ đồng, tỷ lệ hoàn trả đạt 100%. Đây là minh chứng cho hiệu quả của “Vốn vay nhỏ, giá trị lớn đến phụ nữ” mà TYM đã và đang thực hiện trong suốt hơn hai thập kỷ qua.

Bài và ảnh: Tiến Đông