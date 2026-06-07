Bảo vệ quyền lợi du khách khi về Sầm Sơn

Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, văn minh, phường Sầm Sơn đã triển khai lắp đặt các điểm cân đối chứng tại nhiều khu vực kinh doanh hải sản đông khách.

Du khách kiểm tra lại trọng lượng hải sản tại điểm cân đối chứng ở chợ Cột Đỏ.

Minh bạch trong mua bán

Những ngày này, không khí mua bán tại các khu chợ hải sản ở phường Sầm Sơn diễn ra nhộn nhịp từ sáng sớm đến tối muộn. Trong dòng người tấp nập ấy, sự xuất hiện của những chiếc cân đối chứng đặt công khai tại chợ và nhiều tuyến phố kinh doanh hải sản đang thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách.

Không nằm trong quầy hàng của bất kỳ tiểu thương nào, các cân đối chứng được bố trí ở vị trí dễ quan sát, có niêm phong kiểm định rõ ràng cùng hướng dẫn sử dụng cụ thể. Theo UBND phường Sầm Sơn, việc lắp đặt cân đối chứng được triển khai nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh, ngăn chặn tình trạng “buôn gian bán lận”, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, nhất là trong mùa cao điểm du lịch. Theo đó, địa phương đã lắp đặt 7 điểm cân đối chứng tại các khu vực có lượng giao dịch lớn như chợ Cột Đỏ, chợ Mới; các phố Lê Thánh Tông, Nguyễn Thị Lợi, Nguyễn Hồng Lễ, đường Thanh Niên và khu vực ngã tư nhà thờ Sầm Sơn - nơi tập trung nhiều cơ sở kinh doanh hải sản tươi sống và hải sản khô.

Ghi nhận thực tế tại chợ Cột Đỏ, nhiều du khách sau khi mua hàng đã chủ động kiểm tra lại. Chỉ trong ít phút, từng túi hải sản được đặt lên bàn cân. Khi kết quả trùng khớp với khối lượng mà tiểu thương thông báo trước đó, nhiều người tỏ ra yên tâm và hài lòng.

Chị Nguyễn Thị Hồng, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Trước đây mỗi lần đi biển mua hải sản tôi cũng lo bị cân thiếu hoặc nói giá không đúng. Nay có cân đối chứng đặt công khai như thế này rất yên tâm. Sau khi cân lại thấy đúng số lượng, tôi càng tin tưởng hơn khi mua hàng tại đây”.

Không chỉ giúp người mua an tâm, mô hình này còn góp phần thay đổi cách kinh doanh của các tiểu thương. Chị Lê Thị Hoàn, hộ kinh doanh hải sản tại phường Sầm Sơn, cho biết, ban đầu nhiều người bán cũng có tâm lý e ngại việc khách mang hàng đi cân lại sẽ ảnh hưởng tới việc buôn bán. Tuy nhiên thực tế hoàn toàn ngược lại. “Khi khách thấy cân đúng, họ tin tưởng hơn và sẵn sàng quay lại mua hàng nhiều lần. Những hộ làm ăn nghiêm túc nhờ đó tạo được uy tín với khách du lịch”, chị Hoàn nói.

Theo đánh giá của chính quyền địa phương, việc lắp đặt cân đối chứng tuy là giải pháp nhỏ nhưng mang lại hiệu quả thiết thực. Bởi trong hoạt động du lịch, sự hài lòng của du khách không chỉ đến từ cảnh quan đẹp hay dịch vụ lưu trú chất lượng mà còn bắt nguồn từ sự minh bạch, công bằng trong mua bán và cảm giác được tôn trọng. Đặc biệt, tại mỗi điểm đặt cân đối chứng, địa phương còn niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của Công an phường, lực lượng quản lý thị trường và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Sầm Sơn để tiếp nhận phản ánh của người dân, du khách khi phát hiện dấu hiệu gian lận thương mại hoặc nâng giá bất hợp lý.

Xây dựng môi trường du lịch văn minh, chuyên nghiệp

Không dừng lại ở việc lắp đặt cân đối chứng, mùa du lịch năm nay phường Sầm Sơn còn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, hướng tới xây dựng môi trường du lịch văn minh, chuyên nghiệp và thân thiện hơn.

Anh Phạm Thế Bình, du khách đến từ Ninh Bình, cho biết: “Tôi thấy năm nay Sầm Sơn có nhiều thay đổi tích cực. Từ việc bố trí cân đối chứng, niêm yết giá đến thái độ phục vụ đều chuyên nghiệp hơn trước, khiến du khách cảm thấy an tâm hơn”.

Không chỉ lĩnh vực kinh doanh hải sản, chính quyền địa phương còn tập trung xử lý nhiều tồn tại kéo dài tại khu du lịch biển như tình trạng xe điện chèo kéo khách, móc nối với cơ sở kinh doanh để nâng giá dịch vụ; các ki ốt xuống cấp, nhếch nhác gây mất mỹ quan đô thị cũng được yêu cầu tháo dỡ, chỉnh trang.

Theo nhiều hộ kinh doanh, việc công khai minh bạch trong mua bán không chỉ giúp giữ chân khách mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Sầm Sơn hiệu quả hơn. Khi du khách hài lòng, họ sẽ giới thiệu cho bạn bè và quay trở lại vào những mùa du lịch tiếp theo.

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh ngành du lịch ngày càng cạnh tranh, việc xây dựng niềm tin với du khách đóng vai trò rất quan trọng. Chỉ cần một vài vụ việc gian lận thương mại, “chặt chém” bị phản ánh trên mạng xã hội cũng có thể ảnh hưởng lớn tới hình ảnh điểm đến. Vì vậy, việc triển khai mô hình cân đối chứng không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc xây dựng môi trường du lịch lành mạnh, bền vững.

Ông Lê Trung Thành, Phó giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Sầm Sơn, cho biết: “Quan điểm của địa phương là luôn đặt quyền lợi và sự hài lòng của du khách lên hàng đầu. Việc lắp đặt cân đối chứng nhằm bảo đảm minh bạch trong hoạt động mua bán hải sản, giúp du khách yên tâm khi đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn. Phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức kinh doanh văn minh cho các hộ dân, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, minh bạch và tạo dấu ấn đẹp trong lòng du khách”.

Bài và ảnh: Trần Hằng