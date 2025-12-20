Phụ nữ Điền Lư giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo

Hội LHPN xã Điền Lư có 30 chi hội với trên 3.000 hội viên tham gia sinh hoạt, chủ yếu là người dân tộc Thái, Mường, Kinh. Đời sống của hội viên, phụ nữ và người dân trong xã còn nhiều khó khăn, bởi vậy hội LHPN xã xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, giai đoạn 2021-2025, các cấp hội đã giúp trên 2.000 lượt phụ nữ nghèo với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng; giúp 45 hội viên thoát nghèo.

Cán bộ Hội LHPN xã Điền Lư thăm vườn cam của hội viên Nguyễn Thị Hân ở thôn Điền Tiến.

Việc giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng được hội LHPN xã tập trung vào hỗ trợ tập huấn chuyển giao khoa học- kỹ thuật, kết nối vay vốn, giúp đỡ ngày công, con giống... để chị em có thêm điều kiện phát triển mô hình.

Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, tổ chức hội, chị Nguyễn Thị Hân (Chi hội thôn Điền Tiến) đã phát triển mô hình cây cam, bưởi. Mặc dù phải cải tạo đồng đất tốn nhiều công sức, đầu tư vốn lớn, nhưng chị Hân vẫn quyết tâm làm. Đến nay, gia đình chị đã tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động, trừ chi phí mỗi năm cho thu nhập từ 300 đến 500 triệu đồng. Chị Hân còn chia sẻ kỹ thuật cho những hộ có nhu cầu trồng cây ăn quả để cùng tạo nên sản phẩm hàng hóa ở địa phương.

Cảm thương hoàn cảnh của chị Cao Thị Lý (thôn Võ) là hội viên khuyết tật bị tai nạn giao thông không khả năng lao động, chi hội phụ nữ thôn và hội LHPN xã đã giúp chị hoàn thiện hồ sơ bảo trợ để được hưởng chế độ bảo trợ xã hội hằng tháng, đồng thời chi hội còn vận động chị em giúp ngày công dọn nhà và thu hoạch mùa vụ.

Với nhiều hình thức hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, các chi hội phụ nữ xã Điền Lư đã và đang xây dựng được sự đoàn kết gắn bó, tương trợ trong hội viên, gắn kết hội viên với tổ chức hội. Xác định tầm quan trọng và quyết định của nguồn vốn vay, hội LHPN xã đã tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội và ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn hỗ trợ phụ nữ vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh. Hiện nay đã có 12 tổ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 20 tỷ đồng; ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn với tổng dư nợ hơn 9 tỷ đồng cho hàng trăm lượt khách hàng vay.

Cùng với khai thác vốn vay, hội LHPN xã chỉ đạo các chi hội khai thác nguồn lực tại chỗ giúp hội viên bằng hình thức tiết kiệm, góp quỹ. Các chi hội đã tiết kiệm bằng hình thức nuôi lợn nhựa và đã có hơn 2.700 hội viên tham gia tiết kiệm đạt hơn 350 triệu đồng; 30/30 chi hội đều có quỹ hoạt động, cao nhất đạt 100 triệu đồng; Quỹ ban chấp hành hội đạt 150 triệu đồng... Từ các nguồn này, hội đã hỗ trợ hội viên khó khăn vay phát triển sản xuất, giải quyết khó khăn đột xuất, trong đó tổ chức hội mua gần 400 con lợn giống, hơn 9.000 cây giống, huy động 257 ngày công hỗ trợ các hộ nghèo do phụ nữ làm chủ trong toàn xã...

Với nhiều việc tương trợ giúp nhau, giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN xã Điền Lư có hơn 2.000 lượt phụ nữ nghèo được giúp đỡ với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng; hơn 1.000 lượt hội viên được tập huấn khoa học- kỹ thuật; 58 chị được dạy nghề, 68 chị được giới thiệu việc làm, 45 hộ gia đình hội viên thoát nghèo.

Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ xã Điền Lư nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu xây dựng tổ chức hội thực sự trở thành “ngôi nhà chung” là điểm tựa tin cậy cho hội viên, phụ nữ. Đồng thời, huy động sự chung tay của toàn xã hội, kiến tạo một môi trường phát triển an toàn, bình đẳng, để mỗi phụ nữ đều có cơ hội phát triển toàn diện, góp phần xây dựng Điền Lư thành xã NTM nâng cao trước năm 2030. Đại hội đề ra nhóm chỉ tiêu về hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, phấn đấu hàng năm giúp đỡ 30 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo đa chiều; trang bị kỹ năng chuyên sâu cho 5 phụ nữ có ý tưởng/dự án khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; xây dựng 1 mô hình chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm; 90% hội viên sử dụng ứng dụng ngân hàng trong thanh toán giao dịch điện tử...

Hiện Hội LHPN xã đang tiếp tục tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển về mọi mặt; rà soát các chỉ tiêu, hộ nghèo, hộ khó khăn, hộ có nhu cầu mở rộng sản xuất... để xây dựng kế hoạch hỗ trợ, định hướng cho chị em phát triển kinh tế hiệu quả.

Bài và ảnh: Lê Hà - Hà Linh