Lan tỏa nghị quyết đại hội đảng qua các cuộc thi, hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt

Việc lan tỏa nghị quyết đại hội đảng thông qua các cuộc thi, hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt là phương pháp hiệu quả để đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững chủ trương, đường lối. Đồng thời, góp phần tăng cường nhận thức, củng cố niềm tin và thúc đẩy việc thực hiện nghị quyết, tạo sự đồng thuận xã hội.

Chung kết Cuộc thi “Tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030" tại cụm thi số 3 (xã Thọ Xuân).

Trong năm 2025, Tỉnh ủy Thanh Hóa, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết quan trọng, trong đó đáng chú ý là hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 thông qua hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp để phổ biến đến cán bộ, đảng viên toàn tỉnh. Hội nghị là sự kiện quan trọng để phổ biến nội dung cốt lõi của đại hội, xác định phương hướng phát triển của tỉnh, nhằm chuyển đổi tinh thần nghị quyết thành hành động cụ thể, thiết thực, tạo sự đồng thuận, đưa các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh vào cuộc sống, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Đồng thời, đặc biệt nhấn mạnh vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và sự đổi mới sáng tạo để đạt được kết quả thực chất. Hội nghị được kết nối từ Tỉnh ủy Thanh Hóa đến 277 điểm cầu, thu hút hơn 35.000 cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Bám sát thực hiện Kế hoạch số 288-KH/TU ngày 10/7/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030”.

Từ cuối tháng 10/2025, cuộc thi được triển khai sâu rộng từ cấp xã, phường đến 5 cụm thi đua trong tỉnh. Có 118/166 xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi; 62/166 xã, phường tổ chức được cuộc thi từ chi bộ trở lên. Tổng số lượt báo cáo viên tham gia thi từ cấp cơ sở lên đến chung kết cấp phường, xã là 3.100 lượt. Có 163/166 xã, phường và 4 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã lựa chọn được báo cáo viên tham gia vòng thi cụm cấp tỉnh. Đối tượng dự thi của các địa phương, đơn vị đảm bảo theo quy chế cuộc thi.

Qua các cụm thi, ban tổ chức đã tuyển chọn được 20 báo cáo viên tiêu biểu, xuất sắc dự thi vòng chung kết cuộc thi. Tại vòng chung kết, sau một thời gian làm việc khách quan, công tâm, đúng thể lệ, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích; tặng giấy khen cho 10 đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai cuộc thi.

Nhấn mạnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc thi qua các cụm thi, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh Phạm Văn Tuấn, cho biết: Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa lớn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, cuộc thi là diễn đàn để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng, phương pháp tuyên truyền nghị quyết theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng. Thông qua đó để phát hiện, bồi dưỡng những báo cáo viên, tuyên truyền viên có năng lực, bản lĩnh, kỹ năng tốt làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh và yêu cầu mới.

Nghị quyết đại hội Đảng nói chung, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 là kết tinh trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng phát triển và ý chí chính trị của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Nghị quyết đại hội không chỉ xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho cả nhiệm kỳ, mà còn thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Do vậy, việc tổ chức các cuộc thi, các hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa tinh thần chủ động tìm hiểu, học tập, nghiên cứu để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nắm vững, thực hiện đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả mà còn tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, góp phần thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động trong việc triển khai, thực hiện nghị quyết trong các cơ quan, tổ chức và cá nhân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.

Bài và ảnh: Lê Phượng